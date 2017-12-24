Antalya dünyanın önemli futbol takımlarını ağırlayacak

Dünyanın en önemli spor turizm destinasyonlarından Antalya, futbol takımlarının ocak ve nisan dönemindeki kampları için hazırlıklarını tamamladı. FIFA kriterlerine sahip futbol sahaların bulunması, teknik imkanlar,ulaşımın kolaylığı,konaklama tesislerindeki hizmet kalitesinin yüksekliği Antalya’nın tercih edilmesini sağlıyor. 20 farklı ülkenin süper lig ve alt liglerinde bin 500 takım, Antalya’da kamp yapması ve 100 milyon doların üzerinde bir gelir hedefleniyor.

Spor Turizm Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, özel sektör olarak Antalya bölgesinde FIFA standartlarında 157 tesisin kamp dönemine hazır olduğunu vurguladı.

Dünyada bu kadar bir arada olduğunu başka yer olmadığının altını çizen Yaşacan, “Bu modern tesisler spor turizmi için yapıldı. Buradaki tesisler, birçok takımda yok. Bu bize spor turizminin Türkiye’deki gücünü gösteriyor. Özel sektör bu bir çok takımı tanıtım için kullanıyor. Almanya’dan gelen büyük bir takımın her antrenmanı programı canlı olarak veriliyor. Türkiye’den yapılan reklamın en yükseğini spor turizmi yapıyor.Çünkü tanıtım yapıyoruz. Ülkemizde bir problem olmadığını, gelen insanların mutlu olduğunu ve mutlu ayrıldığını gösteriyoruz.”diye konuştu.

"Gelen ülke takımları"

Spor turizminin Türkiye için bir değer olduğunun altını çizen Başkan Şamil Yaşacan, “ Bu değeri devlet ve özel sektör olarak göz ardı etmemeliyiz. Dünyada spor turizminin geliri 200 milyardır.Nerede olduğumuza bakmalıyız, Türkiye 1 milyar seviyelerinde. Futbol turizmi Türkiye’yi dünyaya tanıtıyor. Rusya, Ukrayna, Belarus, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, İran, Sırbistan, Hırvatistan, Romanya, Macaristan, Çekya, Slovakya, Bulgaristan, Arap ülkelerini süper lig takımları rezervasyonlarını yaptı" diye konuştu.

"1500 takım geliyor"

Avrupa’nın da alt lig takımlarının kampa geldiğini kaydeden Yaşacan, “Almanya ve Belçika için çalışmalarımız devam ediyor. Gelmeyenler takımlar hiçbir yere gitmiyorlar. Antalya’da kamp yapan bir takım her yıl geliyor. Rusya’nın en büyük takımlarından Zenit, bu tesise gelecek. Sahalarımız doldu. Ocak, şubat, mart ve nisan ayları dahil 1500 takım kamp yapacak. Gelecek olan takımlar belirlendi. 100 milyon doların üzerinde bir gelir bekliyoruz”dedi.

Yaşacan, bakanlığın da desteğiyle Türkiye’ye daha büyük organizasyonları getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

"Türkiye spor turizminde bir numara olacak"

Otel satış pazarlama direktörlüğü yapan Gürsel Kaya, Antalya’nın spor turizmi için önemli bir bölge olduğunu belirterek, dünyanın farklı ülkelerinden gelen futbol takımlarını ağırladıklarını kaydetti.

Türkiye’nin spor turizminde önemli bir yere geldiğinin altını çizen Kaya, “Son iki senede turizmdeki daralma spor turizmini de etkiledi. Bu yıl turizmin düzelmesiyle yurt dışından futbol takımları kamp dönemi için Antalya’ya gelmeye başladılar. Bir iki sene içinde dünyanın sayılı takımları ağırlayacağız. Türkiye yeniden spor turizminde bir numara olacak” dedi.

"Hazırlıklar tamamlandı"

FIFA düzeyinde yeni tesisi daha sektöre kazandırdıklarını dile getiren Gürsel Kaya, “Teknik altyapı, saha koşulları ve çalışma alanlarıyla FIFA düzeyinde, uluslar arası turnuvaları yapabilecek bir tesis yaptık. Ciddi bir yatırımı bölgeye kazandırdık. Kış döneminde 20 futbol takımı tesislerimizde kamp yapacak. Hazırlıklarımız tamamladı. Ocak ayı ile birlikte takımlarımızı ağırlamaya başlayacağız” dedi.