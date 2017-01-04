Antalya Eczacı Odası’na indirimli sağlık hizmeti

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi ile Antalya Eczacı Odası arasında sağlık hizmetleri protokolü imzalandı.

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi ile Antalya Eczacı Odası arasında sağlık hizmetleri protokolü imzalandı. Antalya Eczacı Odası’nda gerçekleşen imza töreninde Antalya Eczacı Odası Başkanı Eczacı Tolgar Akkuş’un yanı sıra oda yönetim kurulu üyeleri, Hastane Kompleksi Genel Müdürü Sebahattin Tanas ve Kurumsal Pazarlama Müdürü Seçil Turhan Çavuşoğlu yer aldı.

İmzalanan protokolden sonra Genel Müdür Sebahattin Tanas, indirim sözleşmesinin her iki taraf için hayırlı olmasını temenni etti. Tanas, “Medical Park Hastaneler Grubu’nun herkes için sağlık sloganıyla Antalyamızda Türkiye Memur-Sen Antalya İl Temsilciliği’yle bu anlaşmaya imza attık. Memur-Sen çatısı altındaki tüm memurlarımızı kapsayacak bir işbirliğiyle sağlık hizmetimizi daha ulaşılabilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu birlikteliğin bize daha da güç katacağına inanıyoruz” dedi.

Antalya Eczacı Odası Başkanı Tolgar Akkuş ise “Meslektaşlarımıza ve birinci derece yakınlarına, oda çalışanlarımıza kaliteli ve erişebilir daha iyi yaşam koşulları sunmak adına, özel sağlık kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürütmekteyiz. Meslektaşlarımızın ve ailelerinin, oda personelimiz dahil; Medical Park Antalya Hastane Kompleksi’nin sunmuş olduğu kaliteli sağlık hizmetinden indirimli olarak faydalanabilecekleri protokolü imzalamaktan mutluluk duyuyoruz. Medical Park Antalya Hastane Kompleksi’ne teşekkür ediyor, her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyoruz.”