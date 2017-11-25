Antalya Emniyetinden Çallı Kavşağı açıklaması

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından Çallı Kavşağ için alınan karar ve geometrik proje çalışmasına göre, Gazi Bulvarı üzerinden doğudan batıya, batıdan doğuya trafik sirkülasyonu sadece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden yapılacak. Proje bittikten sonra ise hemzeminden de geçiş olabilecek. Kuzeyden güneye, güneyden kuzeye ise hem çalışma esnasında hem de çalışma bittikten sonra alt geçitten trafik akışı sağlanabilecek.

Kavşağın tüm kollarında çalışma esnasında ve çalışma sonrasında sağ ve U dönüşler trafiğe açık olacakken, Asayiş Kavşağı istikametinden gelen bir araç, hem çalışma esnasında hem de çalışma bittikten sonra Vatan Bulvarı’na dönebilecek.

Namık Kemal Bulvarı’ndan gelen bir araç, havalimanı istikametine seyretmek için, kavşağa girmeden U dönüşü yaparak, Mehmet Akif Caddesi ve Rasih Kaplan Caddesi’ni takip ederek Gazi Bulvarına çıkabilecek. Aynı araç, tekrar Vatan kavşağının altından U dönüşü yaparak Demokrasi Kavşağı istikametine yönelebilecek. Çalışma bittikten sonra ise, doğrudan kavşağın içerisinde aynı istikamete geçiş sağlanabilecek. Çalışma esnasında ve sonrasında Vatan Bulvarı’na geçişler alttan sağlanabileceği gibi sağa dönüşler kavşak içerisinden sağlanabilecek.

İller Bankası, tarafından gelip Namık Kemal Bulvarı’na dönecekler (dokuma-otogar-kepez istikameti tarafı) Köprü altı Kavşağı’na U dönüşü yapıp, 3006 Sokağı takiben Hasan Tahsin Caddesi’ne dönerek Namık Kemal Bulvarı’na katılabilecekler. Çalışma bittikten sonra direkt kavşak içerisinden sola dönebilecek araçlar, çalışma öncesi ve sonrasında sağa dönüşler kavşak içerisinden yapılabilecek.

Vatan Bulvarı’ndan Vatan Kavşağı’na gelen bir araç, çalışma esnasında ve sonrasında sağa dönebilecek, Namık Kemal Bulvarı’nı alttan geçebilecekler. Sola, yani İller Bankası istikametine yönelecek araç, çalışma esnasında kavşağa girmeden U dönüşü yaparak 281. Sokak devamından Kazım Karabekir Caddesi ve Gazi Bulvarı’na katılacak, yine Vatan Kavşağı’nın altından U dönüşü yaparak devam edebilecek. Trafik akışı çalışma bittikten sonra direkt kavşak içerisinden İller Bankası istikametine devam edebilecek.