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23 Kasım 2017 09:43

Antalya Emniyetine araç takviyesi

Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne alınan 19 binek oto için teslim töreni düzenlendi.

Antalya Emniyetine araç takviyesi

23 Kasım 2017 09:43


Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne mübadele ile satış yoluyla verilen malzemeler karşılığında alınan 2017 model 19 binek oto için teslim töreni düzenlendi. Törende İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, mübadele olayının birkaç yıldan beri gerçekleştirildiğini ve teşkilat için yararlı olan bir yöntem olduğunu söyledi.


24 saat boyunca görev yapan bir teşkilat olarak vatandaşlara her zaman daha iyi, kaliteli ve hızlı hizmet vermeyi amaçladıklarını belirten Uzunkaya, "Araçları kullanan emniyet teşkilatı personellerinin de trafik kurallarına herkesten daha çok riayet ederek, trafikte daha duyarlı ve örnek olmalarını, teşkilat içerisinde bu yönlü eğitimlere daha fazla önem verilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorum. Yeni göreve çıkacak araçların kazaya belaya karışmadan sağlıklı şekilde görev yapmalarını ve hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.


Törene, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli müdür, amir ve personeller katılırken, kesilen kurbanın ardından araçlar hizmete başladı.




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