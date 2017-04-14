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14 Nisan 2017 12:19

Antalya Emniyet’ine Yeni Hizmet Binası

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binası için protokol imzalandı.

Antalya Emniyet’ine Yeni Hizmet Binası

14 Nisan 2017 12:19


Antalya Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının yetersiz olması ve vatandaşa hizmet veren farklı noktalardaki birimlerin tek bir noktada hizmet vermesini sağlamak amacıyla yeni hizmet binası yapılıyor. Yapılacak olan yeni hizmet binası için Sosyal Hizmetler-Eğitim Hizmet Binası Şehit Mehmet Topalca Salonu’nda İl Emniyet Müdürlüğü ve yüklenici firma arasında Noter huzurunda protokol imzalandı. İmzalanan protokol sonrasında Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, “Vatandaşlarımızın yüksek kalitede hizmet almalarını sağlarken, diğer taraftan canı pahasına görev yapan polislerimize günün şartlarına uygun çağdaş imkanlar sağlanması, yeni ve modern çalışma ortamlarının personelimizin motivasyonunu da arttırarak halkımıza daha verimli bir hizmet sunacağını hesap ettik. İş yaşamında personel çalışma alanlarının o iş yerindeki verimliliği ve müşteri memnuniyetini arttırdığı büyük bir gerçektir” dedi.


Antalya’da farklı noktalarda görev yapan emniyet mensuplarının tek bir merkezden hizmet vereceğini belirten Uzunkaya, “Antalya Emniyet Müdürlüğü’nün yeni hizmet binası, tören alanı, kafeterya, açık ve kapalı otopark, kreş, spor sahası, terzi, berber, kuaför, çamaşırhane gibi birçok bölümleri içinde barındıran bir kompleks halinde projelendirilmiş olup, özellikle engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verebilecek kapasitede planlanmıştır. 42 bin 506 metrekare alana sahip olacak yeni hizmet binası yapım işi şartnameye göre 900 iş gününde bitirilecek.”




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