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24 Haziran 2017 12:50

Antalya eski Milletvekili İrbeç hayatını kaybetti

Antalya 23.

Antalya eski Milletvekili İrbeç hayatını kaybetti

24 Haziran 2017 12:50

ve 24. Dönem Milletvekili Yusuf Ziya İrbeç 58 yaşında hayatını kaybetti.


AK Parti’den 23’üncü Milliyetçi Hareket Partisi’nden 24. dönem Milletvekili olan 58 yaşındaki Yusuf Ziya İrbeç, Kaş ilçesindeki evinde hayatını kaybetti. Bugün sabaha karşı hayatını kaybeden İrbeç, yarın öğleyin Kaş’ın Margaz Mahalle mezarlığında toprağa verilecek.



Genel Başkanlığa adaylığını açıklamıştı


Yusuf Ziya İrbeç, 2012 yılında MHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklamış daha sonra, partiden ihraç edilmişti.



Yusuf Ziya İrbeç


1959 yılında Antalya dünyaya gelen İrbeç, Viyana İktisat Üniversitesinde lisans, yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Viyana Diplomat Akademisi mezunu olan İrbeç, Bilkent Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalıştı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Dekan Yardımcılığı, Çankaya Üniversitesinde Bölüm Başkanlığı, Beykent Üniversitesinde Dekanlık, Rektör Yardımcılığı ve Rektörlük yaptı. Bahçeşehir ve Balıkesir Üniversitelerinde bulundu. Uluslararası Balkan Üniversitesinde Kurucu Rektörlük yaptı. TOBB, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, KEİPA, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Ankara Ticaret Odasında yönetici ve danışman olarak görev yaptı. Yurt içi ve dışında 100’ün üzerinde bilimsel makalesinin yanı sıra 4 kitabı yayınlandı.


23. Dönemde Antalya Milletvekili seçildi. 23 ve 24. Dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi oldu.Çok iyi derecede Fransızca, Almanca, İngilizce, İtalyanca ve Arapça, iyi derecede Rusça ve orta derecede İspanyolca bilen İrbeç, evlidir.




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