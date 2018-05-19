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19 Mayıs 2018 21:24

Antalya fener alayında buluştu

Antalya’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında meşaleli fener alay düzenlendi.

Antalya fener alayında buluştu

19 Mayıs 2018 21:24

Yürüyüşün ardından Duman grubu konser verdi.


Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen fener alayı, yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Yürüyüş öncesi polis, Konyaaltı varyantından başlayan ve Cumhuriyet Meydanı’nda sona eren yürüyüş için denizden, havadan ve karadan yoğun güvenlik önlemi aldı. Yürüyüşün başlamasına dakikalar kala yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüş güzergahındaki Konyaaltı Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi araç trafiğine kapatıldı. Antalyalıların yoğun katılım gösterdiği yürüyüşte 600 metrelik dev Türk bayrağı da elden ele taşınarak Cumhuriyet Meydanı’na ulaştırıldı. Vatandaşlar ellerinde ’Cumhuriyet için Antalya El Ele’ yazılı pankartlar taşıdı. Renkli görüntülere sahne olan yürüyüşte sadece Türk bayrakları dalgalandı.


Yaklaşık yarım saat devam eden Fener Alayı sonrası Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan kalabalık, 19 Mayıs kutlamalarına Duman grubu konseri ile devam etti. Kutlamalara Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP milletvekilleri de katıldı.




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