Antalya Film Forum açıldı

Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında bu yıl 5.'si düzenlenen Antalya Film Forum, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından açıldı. Su Otel'de düzenlenen açılışta konuşan Balkan Türel “Antalya Film Forum, başlangıcından bu yana Türk sinemasında yeni bir kuşağın oluşumuna önemli bir katkı sağladı. Türk sineması için en önemli projelerden biri olan Film Forum, bu yıl da sinemamıza değerli eserler kazandıracak. Hayal etmek önemlidir. Belki bir gün Oscar'lı filmin bir köşesinde Antalya Film Forumun imzasını görürüz” diye konuştu.

50 proje yarışıyor

Antalya Film Forum'a bu yıl rekor başvuru olduğunu söyleyen Forum Direktörü Zeynep Atakan, 50 projenin finale kaldığını açıkladı. Bütün projelerle 12 ay kesintisiz iletişim yaptıklarını söyleyen Antalya Film Forum Direktörü Zeynep Atakan “Antalya Film Forum, sinema dostları platformuna dönüştü. Forum'a 2 platform ve 15 projeyle başladık. Bugün Kurmaca Pitching, Belgesel Pitching, Work in Progress (Yapım Aşamasında), Kısa Film Work in Progress, Yapımcısını Arayan Projeler, Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu platformları olmak üzere 6 platformda 50 proje yarışıyor. Bu projelerin en sağlıklı şekilde değerlendirilmesi ve dünya standartlarında geliştirilmesi adına biz de gerekli ortamı en etkili şekilde sağlıyoruz” dedi.

Ustalık sınıfları

Bu yıl bir yenilikle geldiklerine dikkat çeken Zeynep Atakan, dünyaca ünlü Macar yönetmen Bela Tarr'ın özel bir atölye düzenlemek için 10 gündür Türkiye'de olduğunu söyledi. “Bela Tarr, başvurulardan seçtiği 12 öğrenciyle kısa film çekiyor. Gerçekten muhteşem bir iş yapıyorlar” diye konuştu. 3 Ekim'e kadar devam edecek Antalya Film Forum'da, Macar yönetmen Bela Tarr'ın yanı sıra Polonyalı yönetmen Pawel Pawlikowski ve İtalyan yazar-senarist Mauririzio Braucci de ustalık sınıfları gerçekleştirecek.

Forum kapsamında düzenlenen paneller, sunumlar, kahvaltı ve endüstri buluşmaları yerli ve yabancı sinema profesyonellerini bir araya getirecek.