Antalya Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi sona erdi

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in çocuklarla sek sek oynaması renkli görüntülere sahne oldu.

Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu’nun öncülüğünde, Antalya Valiliği ile Antalya Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi, Akdeniz Üniversitesi Mustafa Kemal Spor Salonu’nda sona erdi. 500 minik sporcunun katıldığı etkinlikte, Fatma Gül Özpınar İlköğretim Okulu öğrencileri 1’inci, Cengiz Topel İlköğretim Okulu 2’nci, Konyaaltı Deniz Koleji öğrencileri 3’üncü oldu. Şampiyonluk kupalarını Başkan Menderes Türel’den alan öğrenciler, büyük mutluluk yaşadı.

Başkan Türel’den çocuklara ‘sokağa çıkın’ çağrısı

Etkinliğin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, bu tür oyunların unutulmaya yüz tuttuğunu ifade ederek, "Oysa, sokak oyunları olarak bildiğimiz bu oyunlar, hiç fark etmeseniz de sizlere kurallara uymayı, paylaşmayı, arkadaşlık duygusunu geliştirmeyi sağlıyor. Bir ağabey olarak sizlerden isteğim, bu oyunları parklarda ve bahçelerde oynamanız. Okulların kapanmasına az kaldı. Önümüzde uzun bir tatil var. Sokağa çıkın, yeni arkadaşlar edinin ve onlarla bu oyunları oynayın. Elbette bu bir oyun ve her oyunun bir kazananı ve kaybedeni olur. Hepiniz bizim için bu ligin şampiyonlarısınız. Büyükşehir Belediyesi olarak, çocuklara ve gençlere yönelik çalışmaları önemsiyoruz. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Sizleri ne kadar iyi yetiştirirsek, ülkenin geleceği de o kadar güvende olacak" dedi.

"Seneye en az bin 500 minik sporcu katılacak"

Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mehmet Mutlu ise etkinliğe 30 takımın katıldığını belirterek, "500 minik sporcu katıldı. İnşallah seneye en az bin 500 sporcu katılacak. Seneye etkinliğimiz 7 ay sürecek. Amacımız çocukları oynatmak. Çocuklar paylaşımı, rekabeti ve birçok şeyi oyunda öğreniyorlar. Çocuklara oyun oynama ortamını hazırlıyoruz. Çocukların oynaya oynaya büyümesinde yarar var. Çünkü bir çocuğa dokunduğunuz zaman hemen karşılığını alabiliyorsunuz. Ben çok mutluyum, çocuklar da çok mutlu" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Türel, seksek oynayan çocuklara eşlik etti.