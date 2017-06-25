800’ün üzerinde uçak inip kalktı. Bu da Antalya’nın artık otellerinin dolu olduğunu gösteriyor" dedi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun ev sahipliğinde valilik binasında yapılan bayramlaşma törenine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya ve davetliler katıldı. Vali Münir Karaloğlu, küçük çocuklarla da bayramlaşırken, çocuklara zarf içerisinde 20 TL bayram harçlığı verdi.

"Bütün hemşehrilerimizin ve Türk milletinin bayramını tebrik ediyorum"

Dini ve milli bayramların manevi değerlerin yükseldiği müstesna zaman dilimleri olduğunu söyleyen Vali Karaloğlu, "1 aylık Ramazan ayı süresini tamamladık. Oruçlarımızla, teravihlerimizle tamamladık. Bütün Antalyalı hemşehrilerimizin ve Türk milletinin bayramını tebrik ediyorum. İnşallah huzur içinde dostluğumuzun, kardeşliğimizin, muhabbetimizin geliştiği bir bayram ortamı geçiririz diye temenni ediyorum" dedi.

"Havalimanı rekor kırdı"

Antalya’da şuanda bayramın huzur içerisinde geçtiğini dile getiren Karaloğlu, Antalya havalimanının son 2 yılın rekorunu kırdığını belirtti. Karaloğlu, "Herhangi bir sorunumuz yok. Dün itibariyle şehre gelecek olan yerli ve yabancı misafirlerimiz geldi. Dün 24 saat itibariyle Antalya havalimanı son 2 yılın rekorunu kırdı. 140 bin insana 24 saat içerisinde gelen ve giden yolcu olarak hizmet verdi. 800’ün üzerinde uçak inip kalktı. Bu da Antalya’nın artık otellerinin dolu olduğunu gösteriyor. Aldığımız tedbirler hem valiliğimiz, büyükşehir belediyemiz, kamu kurum ve kuruluşları hem emniyet ve jandarmanın aldığı tedbirler dolayısıyla şuan herhangi bir sorunumuz yok. Huzurlu bir bayram süresi geçiririz. Dinlenmek için şehrimizi tercih eden yerli ve yabancı misafirlerimiz de dinlenmiş olarak memleketlerine dönerler diye temenni ediyorum" diye konuştu.

Dünyanın en çok birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu bir süreçte yaşanan Ramazan Bayramı’nın birlik ve beraberliğe vesile olmasını temenni ettiğini ifade eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise, "İslam aleminin bayramı mübarek olsun. İslam dünyasında maalesef ülkeler arasındaki sıkıntıları, sorunları gördükçe üzülerek söylüyorum. Müslümanın Müslümanı kırdığı süreçte Türkiye bütün İslam aleminin yeniden umudu olmuştur. Birlik, beraberlik ve kardeşlik adına mağdur ve mazlumun yanında duran bir ülke olmuştur. Bu kapsamda bir umut olarak yeşeren Türkiye ülkemizdeki bütün vatandaşlarımızın birlik beraberliği sayesindedir. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Türkiye’nin önü açık olsun" diye konuştu.