Antalya Havalimanında oy verme işlemi

Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde gümrük kapılarında oy kullanıyor.

Oy verme işlemi Dış Hatlar 1 Terminali’nde 4, Dış Hatlar Terminali 2’de 1 olmak üzere toplam 5 sandıkta saat 08.00’da başladı. Oy verme işlemine yurt dışına giden ve gelen vatandaşların katılımının yoğun olduğu gözlendi.

Yurt dışında yaşayan, seçmen kütüğüne kayıtlı kişiler, pasaport ve kimliklerini ibraz etmelerinin ardından tercihlerini yapıp, zarfı sandığa attı. Tatil günleri dahil 24 saat boyunca devam edecek oy verme işlemi 24 Haziran saat 17.00’da sona erecek.

İngiltere’ye giden Turgay Ozan, hangi partinin kazandığının önemli olmadığını belirterek, "Önemli olan Türkiye’nin kazanmasıdır. Karşı görüşlü politikacılardan nefret edilmesi çok yanlış. Sandığa gidersiniz oyunuzu verirsiniz, istemediğiniz, parti veya kişi gider" ifadelerine yer verdi.

Almanya’dan gelen Yazgı Sapkeser, Türkiye için hayırlı olmasını ve geleceğin gençleri için huzurlu bir ortam getirmesini söyledi.

Fitnat Türker Wenkelen, iyi bir demokrasinin Türkiye’ye gelmesi için oyunu kullandığını belirtti.

Almanya’da yaşayan Hamdi Atak, Türkiye için önemli bir seçim olduğunu belirterek, huzur ve insanlara rahatlık getirmesini diledi.