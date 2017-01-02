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02 Ocak 2017 11:23

Antalya Havalimanı’nda panik

Antalya Havalimanı’nda panik

02 Ocak 2017 11:23

Antalya Havalimanı’nda uyuşturucu bağımlısı olduğu ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen bir kişi paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, saat 09.45 sıralarında Antalya Havalimanı iç ve dış hatlarının ortak kullandığı giden yolcu bölümü girişinde akli dengesi yerinde olmayan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen 25-30 yaşlarındaki bir kişi, yanındaki çantayı X-Ray cihazına bırakmak istemedi. Arama noktasındaki özel güvenlik görevlilerin ısrarı üzerine şüpheli genç, "Üzerimde bomba var" diye bağırdı. Polisin müdahalesiyle şüpheli şahıs etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan genç, sorgulanmak üzere Havalimanı Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



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