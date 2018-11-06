Antalya Havalimanının 30 milyonuncu yolcusu neye uğradığını şaşırdı

Konfetili karşılama karşısında neye uğradığını şaşıran aileye, çeşitli hediyeler verildi.

Fraport TAV Antalya Havalimanı iç ve dış hatlarda 2018'de 30 milyonuncu yolcuyu ağırlayarak Türk Rivierası'na açılan bu popüler kapıda, tüm zamanların yolcu rekorunu kırdı. Aynı zamanda Antalya Havalimanı, 2017 yılında ise toplam 26,3 milyon yerli ve yabancı yolcuya hizmet verdi.

Antalya Vali Yardımcısı Aydın Ergün, DHMİ Genel Müdürü Osman Serdar, SunExpress Yer İşletme Grup Müdürü Mustafa Minareci, Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürleri, Gudrun Teloeken ve Deniz Varol katılımlarıyla 30 milyonuncu şanslı yolculara sürpriz bir bir karşılama düzenlendi.

Antalya'nın rekor kıran yolcusu Petra Hartberger, ailesiyle birlikte Münih'ten SunExpress XQ 131 uçuşuyla bugün öğle saatlerinde Antalya Havalimanı'na indi. Hartberger ailesi havalimanında büyük bir coşku ve seremoniyle karşılandı.

Aile, Fraport TAV Antalya Havalimanı'nın tüm aileye sunduğu Türk Rivierası'nda 5 yıldızlı bir otelde konaklama ve Türk Hava Yolları ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress tarafından hediye edilen gidiş-dönüş Antalya biletlerinin olduğu hediye çekini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Hedef 30 milyonu aşmak

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, bugün Antalya Havalimanı için özel ve tarihi bir gün olduğunu belirterek, bu yıl içinde 30 milyon yolcuya hizmet verdiklerini söyledi. Geçen yıla kıyasla yüzde 30'luk bir artış yaşandığını dile getiren Varol şöyle konuştu:

"Antalya'da yoğun bir dış hatlar operasyonu var. Bizim için hem dış hatlar, hem de iç hatlardaki artış çok önemli. Yatırım ve çalışmalarımızı buna göre yapıyoruz. Hedefimiz ise 30 milyonu aşmak."

Petra Hartberger ise sürpriz karşısında çok mutlu olduklarını ve çok şaşırdıklarını söyledi.

Antalya Havalimanı'nın 2018 yılı boyunca büyüme kaydettiği görüldü. ACI Europe verilerine göre, Temmuz sonunda, Antalya, her yıl 25 milyon ya da daha fazla yolcuya hizmet veren 1.Grup havalimanları arasındaki en yüksek artışı yakaladı. Ayrıca, Eurocontrol istatistiklerine göre, Antalya Havalimanı, günlük ortalama 153.6 charter uçuşu ile yüzde 21'lik bir artış göstererek, charter uçuşlar sıralamasında da ilk sıraya yerleşti. 2018 yılında, AYT, 59 ülkede 260 uluslararası noktaya uçan toplam 125 havayolu ile hizmet veriyor.