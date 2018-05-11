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11 Mayıs 2018 15:01

Antalya Hemşirelik Haftasını AÜ’de Kutladı

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hemşirelik Fakültesi, kamu ve özel sağlık kuruluşlarının iş birliği ile ‘Hemşirelik Haftası’nı geniş bir katılımla kutladı.

Antalya Hemşirelik Haftasını AÜ’de Kutladı

11 Mayıs 2018 15:01


12-18 Mayıs tarihleri arasında kutlanan, Hemşirelik Haftası etkinlikleri Cumhuriyet Meydan’ında Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından Hemşirelik Fakültesi Konferans Salonu’nda devam programda bakımın en önemli insan hakkı olduğu vurgulanarak kanser, palyatif bakım, yatağa bağımlı hastaların beslenmesi gibi özel grupların bakım gereksinimleri ele alındı. Ayrıca, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Atatürk Devlet Hastanesi iş birliği ile kurulan T.E.V Kamile Cephanecioğlu Palyatif Bakım Merkezi tanıtıldı.


Açılış konuşmasını yapan Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sebahat Gözüm, “Hemşirelik haftası dolayısıyla bu yıl sempozyum olarak düzenlendiğimiz etkinlikte, Hemşirelik mesleği ile ilgili tüm konuları, sağlık sistemi içerisinde ne yapıyoruz, nereye gidiyoruz, hedeflerimiz ve bize düşen roller nelerdir? konularını konuşacağız” dedi.


Dünya Sağlık Örgütü’nün nüfusun sağlığının yükseltilmesi, hasta memnuniyetinin arttırılması ve maliyetin düşürülmesi olmak üzere, üzerinde durduğu üç konu olduğunu belirten Prof. Dr. Gözüm, son yıllarda bunlara bir madde daha eklendiğini, dördüncü maddenin de sağlık çalışanlarının memnuniyeti olduğunu ifade ederek, hemşireler memnun edilmediğinde diğer üç hedefe ulaşmanın mümkün olmadığını dile getirdi. Gözüm, konuşmasının sonunda Hemşirelik haftasını kutlayarak bakım verilen insanlara yararlı olmayı diledi.


Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli kliniğinde uygulanan ve dijital hastane modeli olan HIMSS EMRAM Hemşirelik Süreci’nin anlatıldığı program, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nde düzenlenen Grup Meşona Konseri ile son buldu.




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