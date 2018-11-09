Antalya İl Jandarma Eski Komutanı emekli Kurmay Albay Yusuf Kelleli MHP'den Büyükşehir aday adayı

Antalya İl Jandarma eski Komutanı emekli Kurmay Albay Yusuf Kelleli, Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığı için aday adaylığı başvurusunda bulundu. İki gün önce MHP Genel Merkezinde Genel Başkan Devlet Bahçeli'yle görüşen Yusuf Kelleli, görüşmenin ardından aday adaylığı için resmi başvurusunu yaptı.

15 Temmuz hain darbe girişiminden hemen sonra 18 Temmuz 2016 tarihinde Antalya İl Jandarma Komutanı olarak göreve başlayan ve 1 yıl süreyle bu görevde kalan Yusuf Kelleli, 2017 yılında ise Aydın Jandarma Genel Komutan Yardımcılığına atanmış, 15 Eylül 2018 tarihinde ise emekli olmuştu. Kelleli, Antalya'nın Kaş ilçesinde de 1996-98 yılları arasında ilçe jandarma komutanı olarak görev yapmıştı.

MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, partide aday adaylığı başvurularının 15 Aralık'a kadar devam edeceğini, 1 Aralık tarihinden kamuda çalışanların da adaylığını açıklamak için görevlerinden istifa tarihi olduğunu hatırlatarak " Partimize ciddi bir teveccüh var, bunun artarak devam edeceğini düşünüyorum. Sayın Yusuf Kelleli, diğer aday adaylarımız gibi çok değerli bir kişidir. Muratpaşa ilçe teşkilatımız çatısı altında partimizin üyesidir. " dedi.