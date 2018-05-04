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04 Mayıs 2018 10:28

Antalya İl Sağlık Müdürlüğüne 3 yeni tam donanımlı ambulans

Sağlık Bakanlığı tarafından Antalya İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliğine gönderilen 3 tam donanımlı ambulansın teslimi için tören düzenlendi.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğüne 3 yeni tam donanımlı ambulans

04 Mayıs 2018 10:28


Yeni ambulansların teslimi ile Antalya’da bulunan ambulans sayısı 87’e yükseldi. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen törene Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Fatih Gülşen, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Özlem Karataş, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Mehmet Akdağ, Başhekim Uz. Dr. Adil Gökmen, birim sorumluları ve sağlık çalışanları katıldı. Ambulansların anahtarları Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür tarafından 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarına teslim edildi. Teslim alınan ambulanslar Kaş, Kumluca ve Alanya ilçelerine tahsis edilmiştir.


Sağlık Bakanlığından yeni gelen ve dağıtımı yapılan ambulanslar ile birlikte Antalya’da 2 tanesi kar paletli ambulans, 1 tanesi yoğun bakım/obez ambulans, 2 tanesi 4 sedyeli ambulans, 3 tanesi motosiklet ambulans, 4 tanesi devlet hastanesi geçici görevli ambulans, 1 tanesi terkin bekleyen ambulans olmak üzere toplam 87 ambulans hizmet vermeye başladı.




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