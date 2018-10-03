Antalya ilçelerinin çöpleri özel tırlarla taşınıyor

8 ilçeden tırlarla Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi'ne taşınan günlük bin 250 ton çöpten elektrik enerjisi üretiliyor.

Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin çöplerini Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi'ne taşıyor. Bu amaçla Devlet Malzeme Ofisinden yerli ve milli ekonominin önemli araç üreticisi BMC fabrikasının özel olarak ürettiği son derece modern 11 milyon 636 bin 453 TL bedel ile 30 yeni tır satın alındı. Çöp taşımak üzere özel dizayn edilen tırlar, ilçelerdeki aktarma merkezlerinden alıp Kızıllı'ya taşıyor. Serik, Kemer, Elmalı, Korkuteli, Kaş, Demre, Kumluca ve Finike'den sınırları dahilinde oluşan evsel nitelikli katı atıklar Kızıllı Entegre Atık Bertaraf Tesisi'nde elektrik enerjisine dönüşüyor.

Vahşi depolama artık sona eriyor

Büyükşehir tarafından ilçelere dağıtımı yapılan 30 adet tır ile birlikte vahşi katı atık depolama alanlarının kullanımları artık son buldu. Serik, Kemer, Elmalı, Korkuteli, Kaş, Demre, Kumluca ve Finike'de yeni aktarma istasyonları oluşturuldu. İlçe belediyeleri tarafından çöp kamyonları ile yeni aktarma istasyonlarına getirilen çöpler, buradan da her gün tırlarla Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisine taşınıyor.

Günlük 2 bin 200 ton çöp taşınıyor

Söz konusu 8 ilçeden tırlarla her gün ortalama bin 250 ton çöp Kızıllı'ya taşınıyor. Tüm ilçelerden Kızıllı'ya gelen çöp ise günlük 2 bin 400 tona ulaşıyor. Burada çöpler niteliklerine göre ayrıştırılıyor. Geri dönüştürülebilir malzemeler ekonomiye kazandırılırken, kalan organik atıklardan da elektrik enerjisi üretiliyor. Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi'nde 60 bin konutun ihtiyacı olduğu elektrik çöpten üretiliyor.