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24 Kasım 2017 15:34

Antalya ile Sevilla arasında iyi niyet işbirliği

Antalya ile İspanya’nın Sevilla kenti arasında iyi niyet işbirliği protokolü imzalandı.

Antalya ile Sevilla arasında iyi niyet işbirliği

24 Kasım 2017 15:34


İspanya’nın Valencia kentinde düzenlenen Horizon 2020 Akıllı Şehirler ve Topluluklar “MAtchUP” Projesi başlangıç toplantısına katılan ve Kepez Santral Projesi hibe programı ile ilgili protokol imzalayan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, İspanya’nın Sevilla kentine geçerek Antalya ile Sevilla kenti arasında iyi niyet işbirliği anlaşması imzalandı.



Türel’e katıldığı için teşekkür


Başkan Türel, iki şehir arasında teknik, turistik, kültürel ve sosyal alanlarda işbirliği yapmak için protokol imzaladı. Sevilla Belediye Başkanı Juan Espadas Cejas’da Antalya ile işbirliği yapmaya çok önem verdiklerini söyledi. İmzalanan protokol, iki şehir arasında eşitlik ve karşılıklı fayda temelinde uyumlu, çaba göstermeyi, ekonomik ve ticari ilişkileri teşvik etmeyi ve ekonomi ticaret, turizm, kültür, spor, sağlık, eğitim, personel gibi alanlarında karşılıklı alışveriş ve işbirliği yapmayı amaçlıyor.



Başkonsolosa ziyaret


Menderes Türel, Sevilla ziyaretleri kapsamında Sevilla Fahri Başkonsolosu Manuel Moreno’yu makamında ziyaret ederek şeref defterini imzaladı ve hediyeler takdim etti. Türel, son olarak Antalya’nın Almanya’daki kardeş şehri Nurnberg’e geçerek, “Kardeş Şehir Ortaklığının 20. Yıldönümü” etkinliklerine katılacak. Başkan Menderes Türel, 27 Kasım Pazartesi günü Antalya’ya dönecek.




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