Antalya İş ve İnşaat Makinaları Fuarı’na bakan akını

Türkiye’de ilk defa yerli ve milli konsepti ile geçen yıl Ekim ayında düzenlenen Cm Expo Antalya İş ve İnşaat Makinaları Fuarı, bu yıl 2’nci defa 6-9 Eylül tarihleri arasında Antalya Anfaş Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerine kapılarını açıyor.

Organizatörlüğü Boğaziçi İhtisas Fuarcılık tarafından yapılan Cm Expo Antalya İş ve İnşaat Makinaları Fuarı’nın bu yıl konseptinde yenilik hakim. Geçen yıl olduğu gibi Afrika başta olmak üzere Asya ve Avrupa ülkelerinden ziyaretçilerine kapıları açık olan fuarda bu yıl iş ve inşaat makinası firmalarını ilgilendiren, Makine İmalat Sanayi Dernekleri Federasyonu (MAKFED) ile birlikte iş ve inşaat makinaları sektörüne kamu alımları zirvesi gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz yıl Ekonomi Bakanlığı himayesi ve koordinasyonu ile özellikle Afrika’nın 22 ülkesi başta olmak üzere Orta Asya ve Balkanlardan ziyaretçi akınına uğrayan fuarın bu yıl da hedefi bin yabancı alıcıyı sektörle buluşturmak.

Bosphorus Expo Yönetim Kurulu Başkanı Utku Bengisu, 2012 yılından bu yana yabancı heyetler ve fuar organizasyonları ile sektöre hizmet verdiklerini, bugüne kadar 50’ye yakın fuar ve alım heyeti organizasyonu ile 3 kıtada yaklaşık bin Türk Firmasına ihracat kapılarını açtıklarını aktardı.

“Kazandığımız bu tecrübe, bilgi ve birikimi 2 yıldır iş ve inşaat makinası sektörünün hizmetine sunuyoruz” diyen Utku Bengisu, kamu alımları zirvesi ile sektörün en önemli alıcısı durumundaki kamuyu da Cm Expo Fuarı vesilesiyle sektör temsilcileri ile buluşturmanın gururunu yaşayacaklarını bildirdi.

Afrika’dan bakan akını

Geçtiğimiz yıl Somali, Etiyopya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden konuk bakanlarla açılışı gerçekleştirilen fuarda bu yıl da Cibuti, Etiyopya, Gana, Senegal ve Gine’li Bakanların katılımı bekleniyor.

Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın destek ve himayeleriyle düzenlenecek Cm Expo Antalya İş ve İnşaat Makinaları Fuarı 6-9 Eylül tarihleri arasında ziyaretçilerine kapılarını ücretsiz olarak açacak.