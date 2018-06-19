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19 Haziran 2018 13:55

Antalya İş ve İnşaat Makinaları fuarına doğru

Cm Expo Antalya İş ve İnşaat Makinaları Fuarı, Eylül ayında 2.

Antalya İş ve İnşaat Makinaları fuarına doğru

19 Haziran 2018 13:55

kez kapılarını açacak.


Boğaziçi İhtisas Fuarcılık tarafından bu yıl 2. kez düzenlenecek olan


Cm Expo Antalya İş ve İnşaat Makinaları Fuarı, 6-9 Eylül tarihleri arasında Antalya Anfaş Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerine kapılarını açacak. Afrika, Asya ve Avrupa ülkelerinden ziyaretçilerini ağırlayacak olan fuarda bu yıl iş ve inşaat makinası firmalarını ilgilendiren etkinliklerde yer alacak. Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED) ile birlikte İş ve İnşaat Makinaları Sektörüne kamu alımları zirvesi gerçekleştirilecek


Fuarı içinde kamunun seçkin alıcıları, belediyeler, genel müdürlükler, kamu ofislerinin yetkililerine özel bir alanda makine sektör temsilcileri ile bir araya gelip B2G Business to Government İkili İş Görüşmeleri gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıl Ekonomi Bakanlığı himayesi ve koordinasyonu ile özellikle Afrika’nın 22 ülkesi başta olmak üzere Orta Asya ve Balkanlardan ziyaretçi akınına uğrayan fuarın bu yıl da hedefi bin yabancı alıcıyı sektörle buluşturmak.



Bengisu: “Sektörün en önemli buluşma noktası olacağız”


Bosphorus Expo Yönetim Kurulu Başkanı Utku Bengisu, 2012 yılından bu yana yabancı heyetler ve fuar organizasyonları ile sektöre hizmet verdiklerini, bugüne kadar 50’ye yakın fuar ve alım heyeti organizasyonu ile 3 kıtada yaklaşık bin Türk Firmasına ihracat kapılarını açtıklarını söyledi.


“Kazandığımız bu tecrübe, bilgi ve birikimi 2 yıldır İş ve İnşaat Makinası Sektörünün hizmetine sunuyoruz” diyen Utku Bengisu, Kamu Alımları Zirvesi ile sektörün en önemli alıcısı durumundaki kamuyu da Cm Expo Fuarı vesilesiyle sektör temsilcileri ile buluşturmanın gururunu yaşayacaklarını kaydetti.




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