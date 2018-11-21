Antalya Kadın Müzesi 3. yılını kutladı

Antalya Kadın Müzesi 3'üncü kuruluş yıl dönümünü Fatoş Karahasan'ın “Gençliğimizin filtresiz bir portresi” söyleşisiyle kutladı.

Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) çatısı altında bulunan Antalya Kadın Müzesi'nin Antalya Kültür Merkezi Perge salonu'nda gerçekleşen 3'ünkü kuruluş yıl dönümü programına, Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Cansel Çevikol ve davetliler katıldı. Söyleşi öncesi davetlilere Antalya'nın meşhur “Yelten Tarhanası” ikram edildi. Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı ve Antalya Kadın Müzesi kurucularından Yeliz Gül Ege, kadın müzesinin üç yıl içinde gerçekleştirdiği faaliyetleri anlattı.

“Kent Kadın Dostuysa Medenidir”

Başkan Gül Ege, “Kadın ve çocuk olgusunun var oluşu, bir kentin gerçekten yaşanabilir ve tatil yapılabilir olduğunun en önemli kanıtıdır. Eğer o kentte kadın rahatça yürüyebiliyor tatilini yapabiliyorsa, kent kadın dostu bir kentse o zaman bu kent medeniyet anlamında hiçbir şekilde sıkıntı yaşamayacaktır. Bu nedenle biz Antalya'yı kadın dostu bir kent olarak uluslararası arenada anlatmaya ve tanıtmaya çalışıyoruz. Bunun için de Antalya Kadın Müzesi çok önemli bir araç” diye konuştu.

Kadın Başları Projesi Mart Ayında Start Verecek

Başkan Gül Ege, Antalya Kadın Müzesi projesi “Antalya'nın Kadınları ve Tanrıçaları Roma Çağı Saç Tasarımları Projesi” hakkında da konukları bilgilendirdi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun da projeye destek verdiğini ifade eden Başkan Gül Ege, “Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'ndan aldığımız destekle Dünya Kadınlar Günü'nü de içine alan Mart ayında güzel bir etkinlikle projenin startını Antalya'da vermeyi planlıyoruz” dedi.

Karahasan: “Genç Nüfusumuza İmkan Sağlamıyoruz”

Başkan Gül Ege'nin konuşmasının ardından, gençlerle ilgili çok önemli bir araştırmanın bulgularını ortaya koyarak büyük dönüşüm öncesini tasvir eden “Açılın Gençler Geliyor” kitabının yazarı Fatoş Karahasan, “Gençler Nasıl Bir Gelecek Kuracak” başlıklı sunumunu davetlilere aktardı. Karahasan, “Türkiye'de hep genç nüfustan bahsediliyor, 12 milyon 24 yaş altında gencimiz var. Genç nüfusumuzla ilgileniyoruz, fakat genç nüfusumuza fazla imkan sağlamıyoruz. “Açılın gençler geliyor” kitabı için yapılan araştırmada 15 ilden 2 bin gençle yaklaşık 45 dakika konuşuldu. Türkiye'de yapılan araştırmalarda genelde “Bu Türkiye'yi yansıtıyor mu, sorular doğru soruldu mu?” gibi sorularla karşılaşıyoruz. Ben de bunun için kitabın bir bölümünü araştırmaya ayırdım, diğer bölümünü Türkiye'de ve dünyada yapılan başka gençlik araştırmalarıyla kıyasladım. Yani bir tür sağlama yaptım ve sağlamada da resim aynı çıkıyor” dedi.

Gençlerin yüzde 26'sı maddi imkansızlık nedeniyle okuyamıyor

Fatoş Karahasan, yaptıkları gençlik araştırmasında gençlerin eğitim hayatına devam etmeme nedenlerini şu şekilde aktardıklarını açıkladı: “Gençlerin yüzde 26'sı eğitim hayatlarına devam etmeme nedeni olarak maddi imkan yetersizliği diyor, 300 TL vererek ayda bir çocuğun okumasına yardımcı olabiliriz. Türkiye geçtiğimiz 20 - 25 yıl içerisinde her aile çocuğunu okuturken bir tane de maddi imkanı olmayan çocuğu okutsaydı şimdi çok daha mutlu bir ülke olurduk” dedi.

“Karamsar Değil Gerçekçi Olalım”

Karahasan, ülke olarak karamsar değil gerçekçi hareket edilmesi gerekliliğine de vurgu yaptı. Karahasan, şöyle devam etti: “Ne olacak bu ülkenin hali? sorusunu sormayı bırakalım. Hiçbir şey olmayacak, binlerce yıldır bu coğrafyada varız. 85 milyon insanımız var, bunların 12 milyonu genç. Aslan gibi çözeriz. Bize bir çerçeve lazım, yıkıcı değil yapıcı olmamız lazım.”

Söyleşi sonrası, Başkan Gül Ege Antalya Kadın Müzesi küratörü Prof. Dr. Nevzat Çevik ile birlikte Karahasan'a ATAV yayınlarından “Antalya Kelebekleri” kitabını takdim etti. Antalya Kadın Müzesi Danışma Kurulu Üyeleri, kadın müzesi logolu pastayı kesti ve Fatoş Karahasan okurları için “Akla ve kalbe giden iletişim yolları” kitabını imzaladı.