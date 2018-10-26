Antalya Kadınlar Plajı rekor tazeledi

Geçtiğimiz yılı 350 bin kadın ziyaretçiyle tamamlayan Sarısu Kadınlar Plajı, 2018 yılında yaklaşık 400 bin kadını ağırladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in kadınlara pozitif ayrımcılık yaparak 2014 yılında hizmete açtığı Sarısu Kadınlar Plajı, her yıl ziyaretçi akınına uğruyor. Belediye şirketi ANET tarafından işletilen Antalya'nın ilk Kadınlar Plajı olan tesis bu yıl da rekor sayıda ziyaretçi ağırladı. Kasım ayına kadar açık kalacak olan plajı, 2018 yazında yaklaşık 400 bin kadın ziyaret etti. Sezon boyunca dolup taşan plajda hafta sonları ziyaretçi sayısı 5 binlere ulaştı.

Turistler de akın etti

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in gelen yoğun talep üzerine 4 yıl önce hizmete açtığı Kadınlar Plajı, açıldığı günden bu yana yerli ve yabancı yüzbinlerce kadını ağırladı. 77 dönüm üzerine kurulu Mavi Bayraklı 400 metre sahili olan Sarısu Kadınlar Plajı, Antalyalı kadınların yanı sıra Antalya'ya gelen yerli ve yabancı kadın ziyaretçilerin de vazgeçilmezi oldu.

5 yıldızlı hizmet

ANET Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Kocagöz, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in talimatıyla, kadınlar plajında 5 yıldızlı hizmet verdiklerini söyledi. Kocagöz, “Sarısu Kadınlar Plajımızda, restoran, büfe, pastane, hamam, ASMEK el emeği ürünleri, çocuk parkı, engelli vatandaşlar için yürüyüş yolu ve ücretsiz plaj gibi hizmetlerimizle kadınlarımızın her türlü ihtiyacını karşılıyoruz” dedi.

Kışın erkeklere de açık

Yazın sadece kadınlara özel olan Sarısu Kadınlar Plajı, kışın ise herkese açık. Antalyalılar, kış sezonu boyunca tesis içerisinde yer alan restoran, büfe, pastane, çocuk parkı, yürüyüş yolu gibi sosyal imkanlardan diledikleri gibi faydalanabiliyor.