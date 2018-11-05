Antalya Kahve Festivali sona erdi

Kepez Belediyesi'nin düzenlediği ve 3 gün süren Antalya Kahve Festivali, binlerce kişiyi kahvenin lezzetli yolculuğuna çıkardı. Festivalin 3'ncü gününde ziyaretçiler birbirinden güzel çok sayıda etkinlik ile keyifli bir pazar günü geçirdiler. Ziyaretçi akınına uğrayan Dokumapark, renkli görüntülere sahne oldu. Kahve sektörünün profesyonellerini ve kahve severleri bir araya getiren Antalya Kahve Festivali'nin son gününde, Onur Okur, Gözde Onurlu, Burak Onurlu, Berk Atmaca, Özgecan Güven, Sencan Gürbüz, Seda Tanrıseven, Cambaz ve Fatma Turgut sahne aldı.

Konser, seminer, workshop

Kahve Sektörü ve Dijital Dönüşümü Oğuzhan Ali, Venezuela kahvesinin bilinmeyen yönlerini Venezuela Büyük Elçisi Jose Gregorio Bracho Reyes, Nitelikli Kahveyi Çağatay Gülabioğlu, Gökalp İpek, Koral Bozpınar, Kerem Küçükoğlu ve Sam Çeviköz kahveye dair her şeyi düzenlenen seminerler ile anlattılar. Gün boyu düzenlenen workshop'larda ziyaretçilerin keyifli bir gün geçirmesini sağladı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz kahve festivalimiz gerçekten çok güzel oldu. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen kahve üreticileri kahvenin bahçeden fincana kadar yolculuğunu anlatan çok önemli blogger, kahve araştırmacıları, festivalimizde workshop çalışmaları yaptılar. Kahve çekirdeğini bin bir türlü işlemden geçirmek suretiyle çok farklı aromalarla buluşturup, damağımızda gönlümüzde, kalbimizde güzel bir tadın oluşmasına vesile olan baristalar da buradaydı. Onlarda kendi hünerlerini sergilediler. Hemşehrilerimiz de yılın en iyi hafta sonunu deneyimlemiş oldular” dedi.

Tütüncü'den müjde

Antalya Kahve Festivaline gösterilen yoğun ilgiden büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Tütüncü, Dokumapark'da her ay festival havasında etkinlik yapacakları müjdesini de verdi. Etkinliklerin 2019'dan itibaren yapılacağını bildiren Başkan Tütüncü, “Dokumapark'ı Antalya'nın yeni bayram yeri haline getiriyoruz” diye konuştu.