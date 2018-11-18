Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Akdeniz Üniversitesi'nce (AÜ) düzenlenen 1. Uluslararası Antalya Kent Ekonomisi Sempozyumu'nun kapanış paneline katıldı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, AÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen ve iki gün devam eden 1. Uluslararası Antalya Kent Ekonomisi Sempozyumu'nun “Antalya Ekonomisinin Geleceği: Fırsatlar ve Riskler” başlıklı kapanış ve değerlendirme paneline katıldı. Yavuz Tekelioğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde Prof. Dr. Erdal Türkkan moderatörlügünde Prof. Dr. Halis Akder, Prof. Dr. Yusuf Örnek, Prof. Dr. Ruşen Keleş Prof. Dr. Ahmet Uzun, Prof. Dr. Hale Balseven'in konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde Başkan Uysal, Antalya'nın neredeyse dünya üzerindeki ülkelerin yarısından büyük bir kent olduğunu söyledi. Hal böyleyken kentin ürettiği katma değerin büyük olmasının beklendiğinin altını çizen Başkan Uysal, mevcut durumunun bunun çok uzağında olduğunu söyledi.

Antalya'nın ana iki ekonomik faaliyeti, tarım ve turizmde bu durumun net olarak yaşandığını belirten Başkan Uysal, “Antalya'nın sıra dağları, nehirleri, 640 kilometre sahili, 4 Milli Park'ı ve 400 civarında antik kenti var. Ama destinasyon tanıtımı yok. Kaleiçi'yle gerek yurt dışı gerekse yurt dışı turizm fuarlara katılıyoruz. Berlin'de, Tekirova'ya üç kez tatile gelmiş biri, Kaleiçi için ‘Burası Tekirova'ya kaç yüz kilometre uzakta?' diye soruyor.”

Tarım arazilerinin parçalı yapısı, işletme sayılarının fazlalığı, girdi maliyetlerinin yüksekliği gibi birçok faktörün sektörü etkilediğini belirten Başkan Uysal, “O zaman özgün bir model lazım” dedi.

Başkan Uysal, “Yılın sadece 4 aylık bölümünün değerlendirildiği ve deniz-kum-güneş üçlüsüne sıkışmış bir turizm, Antalya'nın bu alandaki potansiyelinin çok gerisindedir. Tarımsal ihracat, Antalya ekonomisin sahip olduğu potansiyelin çok azıdır. Her ikisinde de kamuyu bir iş planı yapmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.