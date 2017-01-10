Antalya kent merkezinde kar şaşkınlığı

Antalya’da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Turizm kenti Antalya’da güneşli hava yerini gece saatlerinde yağışlı havaya bıraktı. Hava sıcaklığının 5 dereceye düştüğü kent merkezinde karla karışım yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Sulu kar şehir merkezinde de araçların üzerini beyaza bürüdü. Sürücüler karları temizledikten sonra yollarına devam etti. Etkisini aralıklarla arttıran sağanak nedeniyle yaya ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Ana caddelerde oluşan su birikintilerinde araçlar güçlükle ilerledi. Antalya Büyükşehir İtfaiyesine su baskını ihbarları yapıldı.

Bu arada, Altınova Caddesinde yola biriken dolu nedeniyle araçlar dikkatli şekilde ilerledi. Meteoroloji Antalya’da sağanak yağışın gece saatlerinde etkisini yitireceği bildirdi.