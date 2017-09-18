Antalya Kent Müzesi projesi ilerliyor

Alan yıkımın ardından Karaalioğlu Parkı’yla bütünleştirilecek. Yıkılan eski stadyum alanını parka dönüştürme çalışmaları da devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin Antalya Kent Müzesi Projesi çalışmaları devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin Karaalioğlu Parkı içindeki eski hizmet birimleri olarak kullanılan prefabrik yapıların yıkımına başlandı. Proje tamamlandığında Büyükşehir Belediyesi eski hizmet alanı Karaalioğlu Parkı’na dahil edilecek. Söz konusu alan içindeki Tarihi Belediye Başkanlık Binası, Fen İşleri ve Çevre Sağlığı binaları kültür sembolü olarak korunacak. Bu yapılar Kapalı Spor Salonu ile birlikte müze ve sergi salonu işlevi görecek.

Ağaçlar aynen korunacak

Büyükşehir Belediyesi eski hizmet birimlerinin bulunduğu 42 bin 300 metrekarelik alan içindeki tüm prefabrik yapılarda yıkımlar sürerken, yeşil dokunun zarar görmemesi için azami özen gösteriliyor. Çevre dostu belediyecilik anlayışı ile proje alanındaki yer alan mevcut ağaçların tümü korunuyor. Yeşil dokunun az olduğu bazı bölgeler de yeniden ağaçlandırılacak.

Stadyumun ruhu parkta yaşayacak

Proje kapsamında yıkılan eski stadyum alanında da çalışmalar aralıksız sürüyor. Türkiye’de ilk kez bir stadyum yeşil alana dönüştürülmek üzere yıkılmıştı. Proje içindeki yer altı otoparkının kazı ve hafriyat çalışmaları tamamlanırken, nostaljik açık tribünün inşaatının da temeli atıldı. Yıkılan eski stadyumun efsaneleşen açık tribünü, mimarisine sadık kalınarak yeniden inşa ediliyor. 900 kişi kapasiteli olacak tribün nostalji yaratacak.

Üstü meydan altı otopark

Stadyum yanındaki açık otopark olarak kullanılan alan, yeni projede meydan olarak düzenlenirken, otopark da yer altına alınıyor. 3 katlı otopark, 20 otobüs, 220 araç kapasiteli olacak. Meydan düzenlemesinde ise yürüyüş yolları, gölgelikler, oturma grupları ile birlikte kafeteryalar da yer alacak. Proje tamamlandığında 31 bin 500 metrekarelik eski stadyum alanının tamamı yeşil alan ve meydan düzenlemesi olarak Karaalioğlu Parkı ile bütünleşecek.

Ana omurga kapalı spor salonu

Proje kapsamında kent müzesine dönüştürülecek Işıklar’daki Kapalı Spor Salonu geçtiğimiz ay Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmişti. Kent Müzesi Projesi’nin ana omurgası Kapalı Spor Salonu’nun içerisi olacak. Buradaki inşai faaliyetler 30 Eylül’den sonra çok hızlı şekilde başlayacak.

Kent yaşam alanı kazanacak

Antalya Kent Müzesi Projesi ile toplam 73 bin 800 metrekarelik alanda düzenleme yapılıyor.

Kentlilik bilinci oluşması, kent kültürünün gelecek nesillere aktarılması için büyük bir önem taşıyan Antalya Kent Müzesi Projesi’nde tarihi Büyükşehir Belediye Binası, Antalya’nın kültürel mirası Karaalioğlu Parkı ile yıkılan Atatürk Stadı alanı, Kapalı Spor Salonu açık Kent Müzesi inşaat alanını oluşturuyor. Bu yapılarda Karain’den Günümüze Antalya ve Antalyalılar, Çağlar Boyunca Aile ve Evlilik, Antalya’da Mutfak Kültürü, Antalya’nın Doğası, Antalya’nın Yönetimi ve Belediye temalı sergiler yer alacak. Restorasyonu devam eden tarihi Hıdırlık Kulesi Kent Müzesi’nin önemli bir parçası olacak.

Buluşma noktası olacak

Antalya’da yaşam kalitesinin yükselmesine, geçmişle geleceğin bir bütün olarak algılanmasına vesile olacak Kent Müzesi, aynı zamanda bir buluşma noktası, bir iletişim, eğitim ve kültür merkezi haline dönüşecek. Antalya Kent Müzesi sadece sürekli ve geçici sergileriyle değil, yayınları, konferansları, konserleri, kursları, gezileri, yerel yemekler sunacak lokantası, yörenin halk sanatı ürünleri ve başlıca tarihi eserlerinin replikalarının yer alacağı hediyelik eşya mağazalarıyla da zengin bir yelpaze sunacak. Karaalioğlu Parkı, Büyükşehir Belediyesi Eski Hizmet Alanı, Kapalı Spor Salonu ve yıkılan Atatürk Stadyumu alanında gerçekleştirilen düzenleme ile Antalya yeni bir yaşam alanı kazanacak.