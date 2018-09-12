Vali Münir Karaloğlu Antalya Konsoloslar Platformu Toplantısı'na katıldı. Konsolosların temsil ettikleri ülkeler ile Türkiye arasındaki bağların geliştirilmesinin görüşüldüğü toplantıda tüm Konsoloslar huzur ve barış şehri Antalya'nın bir dünya harikası olduğunu belirtti.

Vali Münir Karaloğlu Antalya Konsoloslar Platformu'nun geleneksel olarak düzenlediği buluşmaya konuk oldu. Buluşmaya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilci Büyükelçi H. Avni Aksoy, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosu Mustafa Kemal Karabayram, Rusya Federal Başkonsolosu Oleg Rogoza, Almanya Federal Cumhuriyeti Ateşe vekili Thomas Rouzanova, İngiltere Konsolosu Yardımcısı Elvan Korukoğlu, ,İsveç Fahri Konsolosu Nil Sağır, Fransa Fahri Konsolosu Ahmet Erol, Portekiz Fahri Konsolosu Berna Küner, Çek Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Serdar Akaydın, Belarus Fahri Konsolosu Laçin Mirza, Hollanda Fahri Konsolosu Dr. K. Savaş Titiz, Letonya Fahri Konsolosu Aslı Bayar Ulukapı, Moldova Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Diyar İçkale Gültekin ve İl Göç İdaresi Müdürü Gözde Özkorul katıldı.

Toplantıda konsolosların temsil ettiği ülkelerle diplomatik ilişkilerin gelişmesi, ticari ciroların yükselmesi, ortak projelerin yürütülmesi ve ülkeler arasındaki samimiyet ve dostluk bağlarının güçlendirilmesi görüşüldü.

Antalya'nın bir turizm şehri olduğunu belirten Vali Münir Karaloğlu turizmin barış dilini kullandıkları için Antalya'nın huzurun, barışın, sevginin, kardeşliğin kenti olduğunu vurguladı. Konsoloslara temsil ettikleri ülkelerde Antalya'nın tanıtımı noktasında büyük işler düştüğünü belirten Karaloğlu, “Kültürümüz, medeniyetimiz, inancımız da bize sevgiyi, dostluğu, kardeşliği, barışı gösteriyor. Antalya tüm bu duyguların ortak kenti ve sizler Antalya'yı tüm değerleri, doğal güzellikleri tarihi ve kültürel zenginlikleriyle tanıtmalısınız” dedi.

Toplantıya katılan Konsoloslar da huzur ve barış kenti olan Antalya'nın bir dünya harikası olduğunu ve Antalya'yı tanıtmak için gayret ettiklerini ifade ettiler. Vali Karaloğlu'na yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkürlerini sunan Konsoloslar yabancı vatandaşların işlemlerinin hızlı bir şekilde yapılması, yaşadıkları sorunlarında kısa sürede çözülmesinden dolayı çok memnun olduklarını ifade ettiler.