Antalya-Konya Karayolu trafiğe kapandı

Edinilen bilgiye göre, Akseki ilçesinde saat 16.00 sıralarında başlayan ve etkisini arttıran kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Akseki-Seydişehir karayolunun bin 825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar kalındığı yaklaşık 15 santimetreye ulaştı. Fırtına ve tipi nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman sıfıra kadar düşerken yol trafiğe kapandı. Bölgede yüzlerce araç yolda kaldı. Karayolları ekiplerinin yol açma çalışmaları devam ederken, jandarma ve bölge trafik ekipleri de yolda kalanlara yardım ediyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri Beyşehir yoluna yönlendiriyor.