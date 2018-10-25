Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

Yoğun kar yağışı, fırtına ve tipi sebebiyle trafiğe kapanan Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan araçlar zor anlar yaşadı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde saat 16.00'dan bu yana etkili olan kar yağışı, bölgede ulaşımı olumsuz etkiledi. Akseki-Seydişehir karayolunun bin 825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar kalındığı yaklaşık 15 santimetreye ulaştı. Fırtına ve tipi nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman sıfıra kadar düşerken yol trafiğe kapandı. Bölgede çok sayıda araç yolda kaldı. Karayolları ekiplerinin yol açma çalışmaları devam ederken, jandarma ve bölge trafik ekipleri de yolda kalanlara yardım ediyor.

Cevizli Kavşağı'ndan itibaren araçların geçişine izin vermeyen trafik ekipleri, sürücüleri Beyşehir yoluna yönlendiriyor.