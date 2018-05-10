Antalya-Konya karayolunda Mayıs ayında ulaşıma kar engeli

Antalya-Konya karayolu Seydişehir sınırları içinde bulunan 1825 rakımlı Alacabel mevkii Mayıs ayında kara kışı yaşadı. Akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı, karayolunda yaklaşık 3 santim kar birikmesine sebep oldu. Tırların ve ağır tonajlı araçların yolu kullanması sebebiyle yol ortasında lastik izlerinin bıraktığı küçük kar birikintileri ise otomobillere yol vermedi. Kar yağışına tamamen hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda araçlarını durdurup, yolun açılmasını bekledi. Yaşananlar yolda seyir halinde bulunan bazı vatandaşlar tarafından da çekilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüleri çeken vatandaş, seyir halindeyken çekip paylaştığı videoda yolun açılmasını bekleyen araçlara da göndermede bulundu. ’Bugün 10 Mayıs’ diyerek sözlerine başlayan ve kullandığı dört çeker aracın içinden de görüntü alan vatandaş ’cipiniz olursa yolda kalmazsınız’ diyerek reklam yapmayı da ihmal etmedi. Ekiplerin yolu açmasının ardından karayolunda trafik akışı yeniden sağlandı.