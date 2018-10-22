Antalya Konyaaltı Kitap Fuarına büyük ilgi

gününde 50 bine yakın ziyaretçi ağırladı. Barış Yarkadaş, Gürkan Hacır, Enis Berberoğlu, İsmail Saymaz, Sinan Meydan gibi yazarlar okurlarıyla buluştu.

Konyaaltı Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı, kaldığı yerden devam ediyor. Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı, üçüncü gününde rekor ziyaretçi sayısına ulaştı. 20 Ekim Cumartesi günü Nazim Hikmet Fuar ve Kongre Merkezinde kapılarını açan Kitap Fuarın ilk iki gününde, Barış Doster, Barış Yarkadaş, Burcu Bahar, Ergun Poyraz, Ümit Zileli, İsmail Saymaz, Mustafa Önsel, Vural Savaş, Ahmet Ümit, Emre Kongar, Hanefi Avcı, Saba Tümer, Gürkan Hacır, Gürsel Tekin, Enis Berberoğlu, Sinan Meydan gibi yazarlar, okurlarıyla buluştu.

Fuarın üçüncü günü ise Barış Yarkadaş, Barış Şimşek, Şenol Çarık, Gürkan Hacır, Enis Berberoğlu, Saba Tümer, Erkan İşeri gibi yazarlar Antalyalılar ile buluştu. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de katıldığı söyleşiyle okurlarına seslenme fırsatı da bulan yazarlar, gündeme ilişkin konuları da yorumladı.

İlk üç günde 50 bin ziyaretçi

Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı'yla bir hayali gerçekleştirdiklerini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 22 bin ziyaretçi sayısıyla ilki gerçekleştirilen fuarın bu yıl ilk üç günde 50 bine yakın ziyaretçi sayısına ulaştığını söyledi. Konyaaltı Belediyesi standında ziyaretçilerle yakından ilgilenen Başkan Muhitin Böcek, “Ben Bu Şehre Aşığım” isimli anı-biyografi kitabını sevenleri için imzaladı.

23 Ekim Salı günü, Barış Şimşek, Tuğçe Yanardağ, İrfan Değirmenci, Erol Altun, Gürkan Hacır, Mustafa Önsel, Tuba Emlek, Barış Yarkadaş gibi bir birinden değerli yazarlar Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluşacak.