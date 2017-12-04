Antalya Konyaaltı Kitap Fuarını 303 bin 600 kişi ziyaret etti

Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı Konyaaltı Belediyesi standında düzenlenen kapanış töreniyle son buldu.

Vural Savaş, Ayşe Kulin, İhsan Eliaçık, Ergun Poyraz, Hanefi Avcı, Can Ataklı, Faruk Dilaver, Kahraman Tazeoğlu, Ataol Behramoğlu, Saygı Öztürk, Yılmaz Özdil, İsmail Saymaz, Banu Avar, Ali Türkşen, Mavisel Yener, İrfan Değirmenci, Engin Alan, Sinan Meydan, Doğu Perinçek, Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş, Mustafa Balbay, Ahmet Yavuz, Naim Babüroğlu, Suat Suna, Canan Tan, Burcu Bahar, Enver Aysever, Ahmet Ümit’in de aralarında bulunduğu yazarların katıldığı 8.Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı’nı 303 bin 600 kişi ziyaret etti.

Antalya’da sekiz yıldır ülke çapında son derece önem teşkil eden bir fuar düzenlediklerini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 8. Antalya Konyaaltı Kitap Fuarına bu yıl 210 yayınevi 133 yazarın katıldığını söyledi.

303 bin 600 ziyaret

10 günde fuarı ziyaret eden kişi sayısının ise 303 bin 600 kişi olduğunu dile getiren Muhittin Böcek, bu yıl Konyaaltı Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen fuarın ülke genelinde rekor olabilecek ziyaretçi sayısıyla tamamladıklarını söyledi. Binlerce Antalyalıyı bir birinden değerli yazar ile buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Başkan Böcek; “Geçtiğimiz yılki kitap fuarında bir söz verdik. Hemen Konyaaltı Fuar ve Kongre Merkezi için çalışmalara başladık. Ve 9 ay gibi kısa bir süre içinde yapımını tamamladık. 24 Kasım Öğretmenler Gününde de 8. Antalya Konyaaltı Kitap Fuarını yeni fuar yerimizde açtık. Antalya Konyaaltı Kitap Fuarını her geçen yıl daha da ileri bir noktaya taşıyoruz.” dedi.

Kültür mozaiği

Açıldığı günden kapandığı güne kadar hemen hemen her gün yazar ve kitap severlerle bir araya gelen Başkan Böcek, 10 gün süren Fuar ile Antalya’da kültür mozaiği oluşturduğunu söyledi. Sevdiği yazar ve sanatçıyla tanışma fırsatı bulan ziyaretçilerin fuardan güler bir yüzle ayrıldıklarını söyleyen Başkan Böcek, bu mutluluğun kendileri için son derece önemli olduğunu belirterek, tüm yayınevi temsilcilerine ve yazarlara teşekkür etti. Başkan Böcek konuşmasının ardından yayınevi temsilcilerine ve yazarlara tatlı ikram etti.