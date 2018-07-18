Antalya kültür sanatta da marka oluyor

ANSET, Uluslararası Antalya Film Festivali ve Antalya Uluslararası Piyano Festivali başta olmak üzere hayata geçirdiği projeler ile Antalya’nın marka değerinin yükselmesine katkı sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET, kentin kültür ve sanat şehri olma yolunda önemli çalışmalara imza atıyor. ANSET, düzenlediği festivallerin yanı sıra Antalya’nın en önemli kültür sanat aktivitelerine ev sahipliği yapan AKM ve Cam Piramit’in de işletmesinden sorumlu. ANSET, Antalya’daki doğa harikalarından olan Düden Şelalesi ve Altınbeşik Mağarası’nın işletmeciliğini de başarıyla sürdürüyor.

Film Festivaline ANSET damgası

ANSET, Avrupa’nın en eski üç büyük festivalinden ve Türkiye’nin en köklü sanat etkinliklerinden biri olan Uluslararası Antalya Film Festivali’ni yıllardır büyük bir başarı ile gerçekleştiriyor. ANSET, festival kapsamında dünya sinemasının önemli yönetmenlerini, filmlerini, dünyaca tanınmış oyuncuları, özel etkinlikler ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Antalya halkı ve sinemaseverlerle buluşturuyor. Bu yıl 55.’si düzenlenecek olan festival için çalışmalarını sürdüren ANSET, her yıl bir öncekinden daha başarılı bir festival gerçekleştirebilme hedefiyle hareket ediyor.

Piyano Festivali marka değeri artırıyor

ANSET tarafından düzenlenen Uluslararası Piyano Festivali de 18 yıldan bu yana kentin marka değerine önemli katkılarda bulunuyor. Antalya’nın uluslararası “Sanat Şehri” kimliğini pekiştiren Piyano Festivali her yıl yerli ve yabancı dünyaca ünlü sanatçıları sanatseverlerle buluşturarak, klasik müzikten, caz müziğe uzanan zengin bir program sunuyor. İlçelerde düzenlenen atölye çalışmaları, söyleşi ve etkinliklerle halkın da festivale katılımı sağlanıyor.

ANTBİS ile bisiklet keyfi

ANSET bu başarılı festivallerin yanı sıra Antalya’da kültür sanat aktivitelerine ve çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapan AKM ve Cam Piramit’in de işletmeciliğini yapıyor. ANSET ayrıca Antalya’da kullanımı giderek yaygınlaşan Antalya Bisiklet Sistemi’nin (ANTBİS) de işletmeciliğini yapıyor. Konyaaltı Meydanı, Atatürk Parkı, Kapalı Yol, Işıklar, Sampi Kavşağı ve Düden Park’ta istasyon noktaları bulunan ANTBİS, saatlik olarak kiralayacağınız bisikletlerle spor yaparken Antalya’nın keyfini de çıkarmanıza olanak sağlıyor.

Düden ve Altınbeşik ANSET’e emanet

Antalya’nın önemli doğal güzellikleri arasında yer alan ve her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Düden Şelalesi ile Türkiye’nin en büyük Dünyanın 3. büyük yer altı gölüne sahip Altınbeşik Mağarası’nın işletmeciliği de ANSET’e emanet. ANSET Altınbeşik Mağarası’nda düzenlenen çeşitli konser organizasyonlarıyla mağaranın bilinirliğini de arttırma yönünde çalışmalar yapıyor.

Doğanoğlu: “Antalya sanatın da başkenti olacak”

ANSET Genel Müdürü Gaye Doğanoğlu yaptıkları çalışmalarla Antalya’nın marka değerini artırma gayreti içerisinde olduklarını belirterek, evrensel düşünüp yerel hareket ettiklerini söyledi. Doğanoğlu, Antalya’nın en önemli festivalleri arasında yer alan film ve piyano festivallerini uluslararası boyuta taşıyarak Antalya’nın dünya kültürleriyle tanışıp bütünleşmesini hedeflediklerini ifade etti. Doğanoğlu, “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel’in çizdiği yolda ilerleyerek Antalya’da önemli kültürel ve sanatsal etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Antalya çok yakında tarımın, turizmin başkenti sıfatlarının yanına kültür ve sanat başkenti sıfatını da ekleyecektir. ANSET olarak bunun bilinciyle çok çalışıyor, Antalya’yı kültür sanatta da hak ettiği noktaya taşımaya gayret gösteriyoruz” dedi.