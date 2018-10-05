Antalya Kültür Sanat'ta Merey Koleksiyonu

Antalya Kültür ve Sanat Merkezi, Ahmet Merey Koleksiyonu'ndan seçilen 81 esere ev sahipliği yaptı. Açılışı gerçekleştiren ATSO Başkanı Çetin, sergi alanında incelemelerde bulundu.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından Antalya Kültür Sanat Merkezi'nde (AKS) düzenlenen ‘Zamanın Sessiz Tanıkları - Merey Koleksiyonu'ndan Seçkiyle Türk Resminde Portre - Otoportre' sergisinin açılışını ATSO Başkanı Davut Çetin, koleksiyonun sahibi Ahmet Merey ve Küratör Veysel Uğurlu gerçekleştirdi. Başkan Çetin sergi alanını gezerek, konuyla ilgili bilgiler aldı. Serginin resmi açılışı ise yarın saat 15.00'da yapılacak.

Merey Koleksiyonu'nun, 1870'lerden günümüze uzanan dört nesildir devam eden bir aile koleksiyonu olduğunu bildiren Çetin, ailenin son neslinin temsilcilerinden olan Ahmet Merey'ın bu koleksiyona sahip çıktığını söyledi. Ahmet Merey Koleksiyonu'nun en büyük bölümünü 450 eserle portrelerden oluştuğunu kaydeden Başkan Çetin, “Türk resminin en erken dönemlerinden bugüne, koleksiyonda yer alan ressamların önemi ve eserlerin niteliği, bu koleksiyonu Türk resim sanatının en önemli portre koleksiyonu haline getirmiştir. Koleksiyon; Aile portreleri, sanatçı portreleri, otoportreler, Nâzım portreleri ve Ahmet Merey portreleri gibi başlıklar altında sınıflandırılıyor. Biz de bu sınıflandırmaya sadık kalarak 69 sanatçıdan 81 eseri Antalyalılarla, kentimize gelen ziyaretçilerle buluşturuyoruz. Sergide Nazmi Ziya, Feyhaman Duran, Avni Lifij, İbrahim Çallı, Sami Yetik, Hamit Görele, Namık İsmail, Şükriye Dikmen, Nuri İyem, Neş'e Erdok, Bedri Rahmi, Abidin Dino, Kemal İskender, Resul Aytemur, Yalçın Karayağız, Ferhat Deniz, Şükran Moral, Ferhat Özgür, Leyla Gediz, Huri Kiriş, Mehmet Güreli gibi farklı dönem ve üslupları temsil eden sanatçıların eserlerini göreceğiz” dedi.

“Ağustos ayını kapalı geçirmemize rağmen 5 bin 500 rakamına ulaştık”

Antalya Kültür Sanat Merkezi'nin yalnızca sergilerle değil, farklı faaliyetleri ile de kente değer katmaya devam ettiğini vurgulayan Başkan Çetin, “Çocuklara sanat eğitim atölyeleri ve yetişkin seminerleri bu yıl da devam ediyor. Yetişkin seminerlerinde sanat tarihi, fotoğraf ve felsefe alanlarında 7 ayrı ders açtık. Gördüğümüz ilgi bizleri de mutlu ediyor. Belgesel gösterimlerinde yılbaşına kadar konumuz arkeoloji, Aks'ta sinema'da “biyografiler” olacak. Konserler, felsefe konuşmaları, panel ve söyleşiler de devam edecek. 2017 yılında 4 bini aşan etkinlik katılımcı sayısına ulaşmıştık. 2018'de, Ağustos ayını kapalı geçirmemize rağmen 5 bin 500 rakamına ulaştık” ifadelerini kullandı.