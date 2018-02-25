kilometresi heyelan nedeniyle trafiğe kapandı. Yetkililer, yolun trafiğe açılmasının iki gün sürebileceğini belirtti.

Karayollarının duble yol çalışması yaptığı bölümde meydana gelen heyelan nedeniyle Antalya-Kumluca karayolu trafiğe kapandı. Edinilen bilgiye göre, Kumluca Antalya arasında seyahat eden araçlar Yazır Mahallesi içinden geçen servis yoluna yönlendiriliyor. Ayrıca ağır tonajlı ve uzun araçların servis yolundan ulaşım sağlayamadığı belirtildi. Antalya- Kumluca arasında seyahat etmek isteyen ağır tonajlı ve uzun araçlar Elmalı-Korkuteli üzerinden ulaşım sağlıyor. Yetkililerden alınan bilgiye göre yolun trafiğe açılması iki gün sürebileceği belirtildi.