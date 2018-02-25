Diğer
Kategoriler
25 Şubat 2018 19:15

Antalya-Kumluca karayolu trafiğe kapandı

Antalya-Kumluca karayolunun 20.

Antalya-Kumluca karayolu trafiğe kapandı

25 Şubat 2018 19:15

kilometresi heyelan nedeniyle trafiğe kapandı. Yetkililer, yolun trafiğe açılmasının iki gün sürebileceğini belirtti.


Karayollarının duble yol çalışması yaptığı bölümde meydana gelen heyelan nedeniyle Antalya-Kumluca karayolu trafiğe kapandı. Edinilen bilgiye göre, Kumluca Antalya arasında seyahat eden araçlar Yazır Mahallesi içinden geçen servis yoluna yönlendiriliyor. Ayrıca ağır tonajlı ve uzun araçların servis yolundan ulaşım sağlayamadığı belirtildi. Antalya- Kumluca arasında seyahat etmek isteyen ağır tonajlı ve uzun araçlar Elmalı-Korkuteli üzerinden ulaşım sağlıyor. Yetkililerden alınan bilgiye göre yolun trafiğe açılması iki gün sürebileceği belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
19
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    19°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç