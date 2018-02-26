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26 Şubat 2018 12:54

Antalya-Kumluca Yolunda heyelan devam ediyor

Antalya’nın Kumluca ilçesinde, duble yol çalışmalarının yapıldığı D-400 yolu üzerinde, heyelan nedeniyle çökme meydana geldi.

Antalya-Kumluca Yolunda heyelan devam ediyor

26 Şubat 2018 12:54


Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Antalya- Kumluca D- 400 yolunun 20’nci kilometresi Yazır Mahallesi Yenbey mevkisinde heyelan meydana geldi. Karayolları Bölge Müdürlüğü’nce yapılan ihaleyi alan firmanın duble yol çalışmalarını yürüttüğü bölgede meydana gelen heyelan nedeniyle D- 400 yolu ulaşıma kapandı. Heyelanın, 3 gündür devam eden yağıştan kaynaklanmış olabileceği tahmin ediliyor. Yaklaşık 25- 30 metre çöken yolda, heyelanın yer yer devam ettiği belirtildi.


Ayrıca Antalya- Kumluca arasında seyahat etmek isteyen ağır tonajlı ve uzun araçlar Elmalı - Korkuteli üzerinden ulaşım sağlıyor.


Kumluca Antalya arasındaki ulaşım, Belen kavşağı ve Olmypos kavşağı arasında kopuk olduğu için araçlar, Belen Kavşağından Adrasan’a iniyor. Adrasan’dan Olmypos arasındaki turizm yolundan tekrar Olmypos Kavşağında Antalya Kumluca Karayoluna birleşiyor. Yol açma çalışmalarının uzun sürebileceği ihtimali üzerine servis yolundaki trafik işaretleme ve düzenleme çalışmaları yapılıyor. Yolun heyelan nedeniyle kapanması Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde işi olan veya yaşayan vatandaşları da etkiledi.




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