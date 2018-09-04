Antalya merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 12 gözaltı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı işlenen Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün haberleşme programı olan ’ByLock’ programını kullandığı tespit edilen 5 şahıs ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle iltisakı tespit edilen 10 şüpheli olmak üzere toplam 15 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Antalya merkezli Aydın, Ordu ve Manisa illerini de kapsayan operasyonun düğmesine bu sabah basıldı.

Antalya merkezde 13 ikamet ile Aydın-Ordu-Manisa illerinde 3 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda çoğunluğu çalışma izni iptal edilmiş öğretmen olan 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların da devam ettiği öğrenildi.

Şüphelerin ikametlerinde yapılan aramalarda da çok sayıda dijital materyal ile 1 adet yasaklı yayın ele geçirildi. FETÖ/PDY üyesi şahısların işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.