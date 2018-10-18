Antalya merkezli dört ilde yapılan eş zamanlı operasyonla organize suç örgütü çökertildi

Antalya merkezli Isparta, Hatay, Balıkesir ve Ankara'da eş zamanlı yapılan operasyonlarda organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 22 şüpheli yakalandı.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği görevlileri tarafından "Çıkar Amaçlı Silahlı Suç Örgütü Kurmak, Yönetmek, Üye Olmak”, “Örgüt Faaliyeti Kapsamında Nitelikli Yağma”, “Dolandırıcılık, Silah Ticareti, Tefecilik" suçları olmak üzere 27 eyleme iştirak ettikleri tespit edilen şahıslara yönelik Antalya merkezli Isparta, Hatay, Balıkesir ve Ankara olmak üzere 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu ve işlenen suçlara iştirak ettiği tespit edilen 22 şüpheli yakalandı.

9 aylık çalışma süresince ve şüphelilerin ikametleri, işyerleri ve araçlarında yapılan aramalarda, değişik çap ve markalarda 2'si ruhsatlı 31 adet tabanca ve bu tabancalara ait 375 adet fişek, 1.335 gr uyuşturucu esrar maddesi, 1 adet balistik yelek, 7 adet av tüfeği ve av tüfeklerine ait çok sayıda kartuş, 2 adet kurusıkı tabanca, 3 adet muşta, 2 adet jop, 4 adet bıçak, çek, senet ve araç satış sözleşmeleri ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edileceği aktarıldı.