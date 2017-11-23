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23 Kasım 2017 16:04

Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulundan Boğaçay Projesi açıklaması

Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Boğaçayı projesinin hayata geçirilmesi durumunda ilerde yaşanılabilecek olası sonuçları değerlendirdi.

Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulundan Boğaçay Projesi açıklaması

23 Kasım 2017 16:04


Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası toplantı salonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Boğaçay projesinin sonucunda Antalya’ya içme suyu sağlayan Boğaçayının kuyu sularının tuzlanacağını ve içme suyu niteliğini kaybedeceğini iddia etti. Çavdar, " Antalya’nın içme suyu olarak kullanılan ve günlük 200 bin kişinin ihtiyacını karşılayan saniyede 400 litre su, bu projeyle kullanılamaz hale gelecektir” dedi.


Geçmiş yıllarda Boğaçayın yatağından alınan kum-çakıl nedeniyle Konyaaltı’nda kıyı erozyonun oluşmasına neden olduğunu söyleyen Çavrar, aynı etkinin Boğaçay Taşkın Koruma ve Rusubat Kontrolü projesinde de ortaya çıkacağını kaydetti.


İleride ortaya çıkabilecek çevresel zararlar ve yüksek maliyeti nedeniyle projenin olası bir sel felaketi ve bunun sonucunda su baskınları ile mal ve can kaybına neden olabileceğini ifade eden Çavdar, riskli olarak gördükleri projenin hayata geçirilmesinde bir fayda görmediklerini söyledi.


Çavdar, bu projenin Boğaçayı’nda bugün yapılaşmaya açık olmayan bir kısım alanı da yapılaşmaya açacağını, Antalya’nın bu yapılaşmaya ihtiyacı bulunmadığını , ayrıca projenin mekansal kurgusunun zayıf , yat limanının karayla ve genel projeyle ilişkisinin belirsiz olduğunu ileri sürdü.


Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu Başkanı Çavdar şöyle devam etti: " Özellikle liman yapımının ön görüldüğü bölgenin batimetrik durumu dikkate alınmalıdır. Ayrıca projenin hangi kamu yararından dolayı yapılma zorunluluğu olduğu da açıklanmadığı belirtilmiştir. Geçmiş yıllarda Boğaçay yatağından alınan kum-çakıl nedeniyle Konyaaltı’nda kıyı erozyonun oluşmasına neden olmuştur , aynı etkinin Boğaçay Taşkın Koruma ve Rusubat Kontrolü projesinde de ortaya çıkacağı bellidir."




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