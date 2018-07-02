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02 Temmuz 2018 17:43

Antalya Milletvekilleri mazbatalarını aldı

16 milletvekili çıkaran Antalya’da, 15 vekil İl Seçim Kurulundan mazbatalarını aldı.

Antalya Milletvekilleri mazbatalarını aldı

02 Temmuz 2018 17:43

Sağlık sorunları devam eden CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal ve Antalya dışında bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu mazbata törenine katılamazken, daha önce mazbatasını alan HDP’li vekil ile daha sonra mazbatasını alacağı öğrenilen MHP’li vekil de toplu mazbata törenine katılmadı.


24 Haziran Genel Seçimleri sonrasında Antalya’da AK Parti 6, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 5, İYİ Parti 3, MHP ve HDP ise 1’er milletvekili çıkarmıştı. Bugün saat 16.00’da ise Türkiye genelinde olduğu gibi Antalya’da da vekillerin mazbatalarını vermek için Antalya Adliyesi İl Seçim Kurulu Binasında tören düzenlendi. Törende, AK Parti Antalya Milletvekilleri, Sena Nur Çelik, İbrahim Aydın, Atay Uslu, Kemal Çelik, CHP Milletvekilleri Çetin Osman Budak, Rafet Zeybek, Aydın Özer, Cavir Arı ve İYİ Parti vekilleri Feridun Bahşi, Hasan Subaşı ile Tuba Varol Çokal mazbatalarını aldı.



Bakan Çavuşoğlu’nun mazbatasını Taş teslim aldı


Törene katılamayan Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ‘nun mazbatasını, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş’a verdi. Taş, törene katılamayan AK Partili Mustafa Köse’nin de mazbatasını aldı.



Baykal’ın mazbatasını Ercenk aldı


Sağlık sorunları nedeniyle törene katılamayan CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın mazbatasını ise, CHP 22. Dönem Milletvekili Tuncay Ercenk tarafından alındı. Yine törene katılamayan MHP’li vekil Abdurrahman Başkan’ın mazbatasını daha sonra alacağı öğrenilirken, HDP’li vekil Kemal Bülbül’ün toplu törene katılmayıp daha önce mazbatasını aldığı öğrenildi.




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