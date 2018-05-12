Antalya müze ve ören yerlerine ziyaretçi akını

Ziyaretçi sayısında 380 bin 952 kişiye ulaşılırken, en çok ziyaret edilen yerlerin başında Aspendos geldi.

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nce son 4 aylık müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayısı ve elde edilen gelir miktarı açıklandı. En çok ziyaret edilen müze ve ören yerleri, 87 bin 743 kişiyle Aspendos, 44 bin 585 kişiyle Antalya Müzesi, 42 bin 80 kişiyle Antalya Atatürk Evi ve 35 bin 580 kişiyle de Alanya Kalesi oldu. Ocak-Nisan 2018 istatistiklerine göre müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayısından elde edilen gelir ise, 3 milyon 441 bin 822 lira olarak açıklandı.

En çok ziyaret edilen yer, Aspendos

Ocak-Nisan 2018 verilerine göre, en çok ziyaret edilen yer olan Aspendos, gerek mimari özellikleri, gerekse iyi korunagelmişliği ile Roma Devri tiyatrolarının günümüzdeki en seçkin temsilcilerinden biridir. Aynı şekilde kentteki suyolu sistemi antik suyollarının günümüze dek korunagelmiş en iyi örneklerinden biridir. Tiyatronun yaslandığı, yer yer sur duvarları ile çevrili tepenin üzerinde ise kent merkezinin yapıları olan agora, bazilika, anıtsal çeşme, meclis binası ile anıtsal tak, cadde ve Helenistik tapınak görülmesi gerekli kalıntılardır.

Türkiye’nin en zengin müzelerinden biri olan Antalya Müzesi, yurt dışına kaçırılan eserlerin geri dönmesiyle ziyaretçi sayısını artırdı. Ocak-Nisan 2018 verilene göre 44 bin 585 ziyaretçi sayısına ulaşan müze, özellikle Herakles Lahdi’nin getirilmesinden sonra ziyaretçi akınına uğradı. Türkiye’nin eser sayısı ve niteliği açısından zengin müzeleri arasında yer alan Antalya Müzesi, yurt dışından iadesi sağlanan tarihi eserlerle bu zenginliğini artırdı. 2011 yılında ABD’den getirtilen Herakles heykelinin üst kısmı ve geçen yıl Eylül ayında İsviçre’den iadesi sağlanan Herakles Lahdi ile taçlanan Antalya Müzesi, her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçinin akınına uğruyor.

Atatürk Evi’ne ziyaretçi akını

42 bin 80 kişilik ziyaretiyle Ocak-Nisan 2018 aylarında çok ziyaret edilen 3’üncü yer olan Atatürk Evi Müzesi, 1984 yılında ev, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilmiştir. Şehrin yeni imar planı uygulaması sırasında caddede kaldığı için yıkılmış ve yıkılan binanın aynısı Kepez Elektrik şirketi tarafından biraz geri çekilerek yeniden yaptırılmıştır. Dikdörtgen planlı, iki katlı, iki cepheli, üzeri kiremit örtülü kırma çatılı taş-tuğla duvarlı olan bina 1986 yılından beri Atatürk Evi ve Müzesi olarak hizmet vermektedir. Onarılmış, Atatürk Müzesi olarak 1986 yılında ziyarete açılmıştır.

Alanya Kalesi

Alanya Kalesi ise Ocak-Nisan 2018 verilerine göre, 35 bin 580 kişilik ziyaretçi sayısıyla, en çok ziyaret edilen 4’üncü yer. Tarihi yarımadanın etrafı surlarla çevrili en üst bölümünde yer alan İç kale, kentin antik çağdan başlayarak günümüze kadar uzanan iskanına tanıklık eden çeşitli yapı kalıntılarıyla önemli bir tarihi mekandır. Burada sürdürülen arkeolojik kazılarda ele geçen bulgular, kentin akropolü niteliğindeki bu tarihi çevrenin, M.Ö. 3.yüzyıldan başlayarak, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de kullanıldığını ortaya koyuyor.

Öte yandan, AZİZ (ST.) Nikolaos Anıt Müzesi’ni 26 bin 45 kişi, Side Tiyatrosu’nu 24 bin 536 kişi, Perge’yi 22 bin 675 kişi, Myra’yı 18 bin 845 kişi, Phaselis’i 18 bin 335 kişi, Olympos’u 17 bin 345 kişi, Side Müzesi’ni 12 bin 146 kişi, Patara’yı 7 bin 416 kişi, Termessos’u 6 bin 715 kişi, Alanya Müzesi’ni 3 bin 274 kişi, Karain’i 2 bin 819 kişi, Andriake Ören Yeri Likya Uygarlıkları Müzesi’ni 2 bin 668 kişi, Alanya Atatürk Evi’ni 2 bin 223 kişi, Simena’yı 2 bin 142 kişi, Elmalı Müzesi’ni bin 965 kişi, Xanthos’u bin 307 kişi ve Arykanda Ören Yeri’ni ise 508 kişi ziyaret etti.