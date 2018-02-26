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26 Şubat 2018 17:25

Antalya Okuma Yazma seferberliği

Antalya’nın Korkuteli ilçesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Okuryazarlık Seferberliği başlatıldı.

Antalya Okuma Yazma seferberliği

26 Şubat 2018 17:25


Okuryazarlık Seferberliği kapsamında yurt genelinde olduğu gibi Korkuteli ilçesi’nde de başlatılan Okuma Yazma kursuna 14 kursiyer katılıyor. Korkuteli Sevim-Cevat Soyiç Halk Eğitim Merkezi Müdürü Öznur Taşkan, “ilçemizde yüzde 1 oranında okuma yazma bilmeyen var. Bizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Okuryazarlık Seferberliği başlattık ve ilk kursumuzu açtık. Hedefimiz okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımızın kalmamasıdır” dedi.


İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Çelik ise, “Okuryazarlık seferberliğinin startı ilçemizde başlatılmış olup ilk kursumuz Sevim-Cevat Soyiç Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde açıldı. Kursumuz farklı mahallelerdeki okulunda açılmıştır. Köy öğretmenlerimizin öğretmenliğinde 7’den 70’e okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımıza okuryazarlık kazandırılmaktadır.”




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