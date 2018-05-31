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31 Mayıs 2018 13:15

Antalya okuryazar oranında birinci sırada yer aldı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, okuma yazma seferberliği ile yüzde 50 başarıya ulaşıldığını, Antalya’nın okuryazar oranında yüzde 98,62’lik oranla birinci olduğunu söyledi.

Antalya okuryazar oranında birinci sırada yer aldı

31 Mayıs 2018 13:15


Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan Türkiye Okuma Yazma Seferberliği kapsamında mezunlarını veren Okur Yazarlık Sertifika Töreni’ne katıldı. Törende konuşan Vali Münir Karaloğlu, Antalya’nın, TÜİK verilerine göre yüzde 98.62’lik okuryazar oranı ile Türkiye’de birinci sırada yer aldığını belirterek, “Antalya’da 24 bin 500 kişimiz okur-yazar değil. Biz Antalya’da yaşayan istinasız herkesin okur-yazar olmasını hedefliyoruz” dedi.



Sertifikalarını verdi


Türkiye’nin eğitim konusunda son dönemde büyük mesafeler kat ettiğini belirten Vali Münir karaloğlu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan hanımefendinin önderliğinde başlatılan Türkiye’de Okuma Yazma Bilmeyen Kimse Kalmasın, sloganıyla sürdürülen projede yer alıp başarılı olan kursiyerlerimize sertifikalarını vereceğiz” dedi.



24 bin kişi eğitildi


Kampanyayla birlikte Antalya’nın, Türkiye’deki okuma yazma oranındaki birinciliğini sürdürmeyi hedeflediklerini vurgulayan Vali Münir Karaloğlu, “Bu seferberlik Milli Eğitim İl Müdürlüğümüz, Halk Eğitim Müdürlüklerimiz, Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüklerimizin eliyle yaklaşık10 bin 200 kursiyerimiz bu kurslara kayıt yaptırıp, eğitim aldı. Biz okuma yazma bilmeyen 24 binin 10 binini eğitmiş olduk” ifadelerini kullandı.



“Desteklerimiz devam edecek”


Okuma Yazama Seferberliği kampanyasını başlattıklarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a teşekkürlerini sunan Vali Karaloğlu, okumak isteyen her bireye devletimiz imkân sağlıyor ve sağlamaya devam edecek. Bu projede emeği geçen tüm görevli arkadaşları ve kursiyerlerimizi kutluyorum” dedi. Vali Münir Karaloğlu’nun konuşmasının ardından kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.




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