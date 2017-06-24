Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2017 17:34

Antalya Open ATP başladı

Antalya’da bu yıl ilk kez düzenlenen Antalya Open ATP çim kort turnuvasında perde, eleme müsabakalarıyla açıldı.

Antalya Open ATP başladı

24 Haziran 2017 17:34

Ana tablo heyecanı ise yarın başlayacak.


Türk Ekonomi Bankası’nın ana sponsorluğunda düzenlenen Antalya Open ATP turnuvasında heyecan eleme müsabakalarıyla start aldı. Kaya Palazzo Belek tesislerinin ev sahipliği yaptığı organizasyonda maçlarını kazanan sekiz tenisçi, elemelerin final turuna ilerledi.


Çim zemindeki turnuvanın açılış gününde korta çıkan Türk sporcular galibiyetle tanışamadı. Altuğ Çelikbilek, Belçikalı Yannick Mertens’e 6-2, 6-4, Anıl Yüksel, Alman Daniel Altmaier’e 6-3, 6-4, Sarp Ağabigün de Avustralyalı Matthew Ebden’a 6-1, 6-3’lük setlerle yenilerek elendi.


Antalya Open’da yarın son eleme turu maçlarının yanı sıra ana tablo mücadelesinin heyecanı yaşanacak. Ana tabloda iki karşılaşmanın oynanacağı günde saat 15.00’de Denis Istomin ile Steve Darcis, akabinde Borna Coric ile Adrian Mannarino kozlarını paylaşacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    30°C
ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 29 RAMEZÂN 1438
  • 24 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:28
  • Güneş :05:32
  • Öğle :13:10
  • İkindi :17:02
  • Akşam :20:28
  • Yatsı :22:15
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!