Antalya Open ATP başladı

Ana tablo heyecanı ise yarın başlayacak.

Türk Ekonomi Bankası’nın ana sponsorluğunda düzenlenen Antalya Open ATP turnuvasında heyecan eleme müsabakalarıyla start aldı. Kaya Palazzo Belek tesislerinin ev sahipliği yaptığı organizasyonda maçlarını kazanan sekiz tenisçi, elemelerin final turuna ilerledi.

Çim zemindeki turnuvanın açılış gününde korta çıkan Türk sporcular galibiyetle tanışamadı. Altuğ Çelikbilek, Belçikalı Yannick Mertens’e 6-2, 6-4, Anıl Yüksel, Alman Daniel Altmaier’e 6-3, 6-4, Sarp Ağabigün de Avustralyalı Matthew Ebden’a 6-1, 6-3’lük setlerle yenilerek elendi.

Antalya Open’da yarın son eleme turu maçlarının yanı sıra ana tablo mücadelesinin heyecanı yaşanacak. Ana tabloda iki karşılaşmanın oynanacağı günde saat 15.00’de Denis Istomin ile Steve Darcis, akabinde Borna Coric ile Adrian Mannarino kozlarını paylaşacak.