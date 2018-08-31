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31 Ağustos 2018 16:06

Antalya Piyano Festivali’nde müzik ve resim bir arada

Bu yıl 19.

Antalya Piyano Festivali’nde müzik ve resim bir arada

31 Ağustos 2018 16:06

’su düzenlenen Uluslararası Piyano Festivali kapsamında yer alan Gülçin Anıl ‘Ritmik Renkler’ resim sergisi Antalya Kültür Merkezi Alt Fuaye’ de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.


Uluslararası Piyano Festivali bu yıl bir ilki gerçekleştirerek resim ile müziği aynı etkinlikte buluşturdu. Festival kapsamında bu yıl ilk kez bir resim sergisi açılacak. 1 Eylül Cumartesi saat 18.30’da Antalya Kültür Merkezi Alt Fuaye’de açılacak Gülçin Anıl ‘Ritmik Renkler’ resim sergisi müzikseverlerin yanı sıra resim severleri de festivale davet ediyor.



Resim ile müziğin uyumu bir arada


Gülçin Anıl’ın fırçası ile müziğe dokunan resimlerin yer aldığı sergide sanatçının müzik enstrümanları figürleri ile insan figürlerinden oluşan ve renklerin adeta ritim tuttuğu resimleri yer alıyor. “Ritmik Renkler” sergisi ile sanatseverler resim ile müziğin uyumunu bir arada görmek şansı bulacak.




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