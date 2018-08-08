‘Antalya piyazı’ ATSO öncülüğünde tescillendi

Antalya piyazında ilk tescil belgesi alan Topçu Restoran’a ‘Coğrafi İşaret Belgesi’ törenle verildi. ATSO Başkanı Çetin, dünya coğrafi işaretler pazarının 200 milyar dolara ulaştığını belirterek, Avrupa Birliği’nde bu pazarın 55 milyar avroluk değere sahip olduğunu kaydetti.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) öncülüğünde Antalya piyazı tescillendi. Antalya Piyazına Coğrafi İşaret Tescil Belgesi uygulamasına ilk olarak Topçu Restoran ile başlandı. Uygulama kapsamında bugün, Topçu Restoran’a tescil belgesi verildi. Hem yöresel ürünleri geliştirdiklerini hem de restoranları teşvik ettiklerini ifade eden Çetin, "Bugün Topçu ile başlıyoruz, umarım ki, diğer restoranlarımız da yöresel ürünlere ilgi gösterir, sahip çıkar ve bu belgeyi alırlar. Antalya piyazı tescili ile amacımız piyazı korumak değildir, asıl amacımız Antalya’nın kültürünü, kimliğini, farklı değerlerini korumak ve kültürün katma değere dönüştürmektir. Bir kentin kimliği mimarisi, yemekleri, esnafı, insanlarının davranışı, sanat gibi unsurlardır. Kentlerimiz kimlikli olursa, insan da kimlikli, kişilikli olur. Kentin kültürünü, kimliğini kaybettiği yerde turizm ve ticaret gelişmez, hatta insanların da kültürü ve kişilikleri zayıflar" dedi.

"Çalışmaya 2016 yılında başladık"

2016 yılından itibaren önemli yöresel ürünler için coğrafi işaret tescili aldıklarının altını çizen Çetin, Antalya piyazı tescil çalışmasına da 2016 yılında başladıklarına dikkat çekti. Çetin, "Bu yıl tescil aldık ve bugün ilk tescil belgemizi veriyoruz. ’Antalya piyazı’ üreten, satışa sunan ya da menüsünde, kartvizitinde, ambalajında, tabelasında, ticari unvanı gibi yerlerde bu adı kullanan ya da satış, pazarlama, reklam, promosyon gibi faaliyetlerinde bu adı kullanan veya kullanmak isteyen kişiler hak sahibi olan Antalya Ticaret ve Odası’ndan kullanma izni almaları gerekmektedir. Biz kalite standardına uygunluğa bakıyoruz ve bugün olduğu gibi, ’Antalya Piyazı Coğrafi İşareti Kullanma Yeterliliği ve Yetkisine Sahiptir’ ibaresinin yer aldığı sertifikayı veriyoruz" diye konuştu.

"Dünya coğrafi işaretler pazarı 200 milyar dolara ulaştı"

İstanbul’da bazı restoranların ‘Antalya piyazı’ adıyla servis yaptıklarını kaydeden ATSO Başkanı Çetin, "Onların da artık bizden onay almaları gerekiyor. Tahinli piyaz bir Antalya buluşudur, Antalya’nın fikri mülkiyetidir, bu hakkımıza herkes saygı göstermelidir. Günümüzde tüketici artık yediği yemeğin, sebze ve meyvenin özgün olmasını istiyor. Dünya coğrafi işaretler pazarı 200 milyar dolara ulaştı. Avrupa Birliği’nde bu pazar 55 milyar avroluk bir değere ulaşmıştır. AB’de coğrafi işaretli ürünlerin fiyatları coğrafi işaretli olmayan benzerleri ürünlerden 2-3 katı daha yüksek. Türkiye’de coğrafi işaret alabilecek yaklaşık 2 bin 500 ürün bulunmakta. Bugüne kadar 363 ürün için tescil alındı, 408 ürün coğrafi işaret için sırada" şeklinde konuştu.

"Antalya susamına da sahip çıkmalıyız"

Antalya turunç kabuğu reçeli, Antalya bergamot kabuğu reçeli, Antalya usulü kabak tatlısı ve Antalya serpme böreği için tescil alma çalışmalarını sürdürdüklerine dikkat çeken Çetin, yöresel ürünlere mutlaka tarihi ve geleneksel ürün olarak bakılması gerektiğini söyledi. Çetin, "Elmalı’ya özgü leblebi, helva da yöresel ürün olur. Aslında piyazla birlikte Antalya susamına da sahip çıkmalıyız, böylece burada turizm ve ticaret gelişirken kırsal alanda da tarım gelişecektir. Önemli olan bir yörede üreticinin özgün ürün üretmesi ve ürününe sahip çıkmasıdır. Bugün Avrupa’da birçok bölge yüzde 100 yerli ürün etiketiyle yerel ürünlerini satmaktadır. Avrupa’da özellikle küçük illerde ve ilçelerde otellerde ve restoranlarda yörenin eti, yörenin tahılı, sebzesi kullanılmakta ve satılmaktadır. Yöresel ürünler hem bölge ekonomisini geliştirmekte hem de turizme bir zenginlik katmaktadır" ifadelerini kullandı. ‘Antalya gastronomi günleri’, ‘gastronomi festivali’ gibi günler düzenleyebileceklerini ifade eden Çetin, "Yemek yarışmaları yapabiliriz. Basınımız da bu konularda destek olursa bu tür faaliyetlerle kenti canlandırırız" dedi.