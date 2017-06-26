Antalya plajlarında bayram bereketi

Hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının 26 ve nem oranının da yüzde 45 derece olduğu Alanya’da, yerli ve yabancı tatilciler plajları doldurdu. Ünlü Kleopatra ve Damlataş Plajı’na gelen yerli ve yabancı tatilciler, şezlonglar ve kumların üzerinde güneşlenip denize girdi. Bazı tatilciler ise günübirlik tekne turlarına çıkarak Alanya’nın doğal güzelliklerinde gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

“Herkesin tatili burada geçirmesini tavsiye ediyorum”

Denizin keyfini çıkaran Alman vatandaşı Rima Ülkü, kendisinin Türkiye’de evlendiğini ve Türkiye’yi çok sevdiğini söyledi. Rima Ülkü, "Uzun zamandır tatil için Alanya’ya geliyorum ve genelde Kleopatra Plajı’nda denize giriyorum. Her zaman güneşli bir hava var. Denizde yüzmek çok güzel. Burada herkes çok iyi ve arkadaş canlısı, iyi davranıyorlar. Burada olmaktan çok mutluyum ve herkesin tatili burada geçirmesini tavsiye ediyorum" dedi.

“Alanya’yı tercih etmesi için birçok sebep var”

Turizm işiyle uğrasan Kaan Tütüncü ise, bu sezon turizmin tam olarak karşılanmadığı bir yılda olduklarını dile getirdi. Tütüncü, "Geçen sene istenmedik olaylar gelişmişti. Ülkenin prestiji biraz kötüye gitmişti. Bu sene, turizm sezonunda özellikle Rus turistlerde bir artış var. Geçen seneden biraz daha iyiyiz. Bu sene bir iki gömlek daha üstte olacağımızı düşünüyorum. Turistlerin Alanya’yı tercih etmesi için birçok sebep var. Şu güzelliğe mevcut fiyatlar bedava diyebilirim" dedi.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, ilçede güneşli hava etkisinin artarak süreceğini belirtti.