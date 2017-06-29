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29 Haziran 2017 10:06

Antalya polisi boğulmalara ve güneş çarpmalarına karşı uyardı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, havalarının ısınmasıyla birlikte deniz sezonun açıldığı kentte, boğulmalara ve sıcak çarpmalarına karşı vatandaşları uyardı.

Antalya polisi boğulmalara ve güneş çarpmalarına karşı uyardı

29 Haziran 2017 10:06


İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri boğulmalara karşı alınacak önlemlerin anlatıldığı ’Dikkat Suda Boğulma!’ broşürü hazırladı. Ekipler, özellikle turizm hareketliliğinin yoğun olarak yaşandığı yaz aylarında havaların ısınması ve deniz sezonunun açılmasıyla birlikte sahillerde broşür dağıtarak vatandaşları uyardı. Polisin Lara ve Konyaaltı Plajlarında dağıttığı broşürlerde şu ifadeler yer alıyor:


"Ülkemizde en çok boğulma olaylarının cankurtaran ve sağlık ekibi bulunmayan gölet, baraj, kanal, su birikintisi gibi olduğunu unutmayınız. Çocuk ve gençlerimizi kontrollü alanlara yönlendiriniz. Falezler bölgesinde yüksekten düşme sonucu yaralanma ve boğulma olayları yaşanabileceğini, sulama kanalları bulunan yerlerde boğulmalara yol açabilecek kazaların olabileceğine dikkat ediniz. Özellikle çocuklar, gençler ve yaşlılar yüzerken sürekli gözünüzle takip ediniz. Güneş ışığı altında uzun süre bulunmak sıcak-soğuk farklılıkları, sıcak çarpması veya kramplar boğulmalara sebep olabilir. İyi yüzme bilmiyor ve kurtarma, ilkyardım eğitimleri almamış iseniz kendinizin ve kazazedenin güvenliğini tehlikeye atmayın."




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