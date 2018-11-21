Antalya polisinden işitme engelli öğrencilere fotoğrafçılık eğitimi

Antalya'da Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek İçin Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) projesi kapsamında işitme engelli öğrenciler için fotoğrafçılık kursu düzenledi.

Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nün ÇOGEP Projesi kapsamında, eğitici faaliyetlerin sürdürüldüğüne dikkat çekildi. Vatandaşları bilinçlendirme, suçu önleme, yardıma muhtaç olanlara yardım etme, çocuk ve gençleri suçtan koruma, özel bireyleri topluma kazandırmanın hedeflendiği proje çerçevesinde, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler, Kepez İşitme Engelliler Ortaokulu'nda anlamlı bir kursa imza attı.

"Makineye ilk kez dokundular"

Öğrencilere fotoğraf eğitmeni Ümit Erdem tarafından, fotoğrafçılığın teknik konuları ve çekim esnasında neler yapılması gerektiği anlatılarak uygulamalı eğitim verildi. Kamile Öztoprak ise anlatılanları öğrencilere işaret diliyle aktardı. Öğrenciler okul bahçesinde fotoğraf makinesini inceleyip, birbirlerinin fotoğrafını çekti.İlk kez fotoğraf makinesinin deklanşörüne basan öğrenciler büyük heyecan yaşadı.

İşitme engellilerin fiziki olarak yapabilecekleri işlere bir ruh ve estetik kazandırabilmek amacıyla fotoğrafçılığın önemli olduğu belirtilerek,edinilen bilgilerin hem hobi hem de yeni bir hayat kaynağı olabileceği kaydedildi.

İşitme engelli öğrencilerin de başarılı fotoğrafçılar olabileceğine dikkat çekildi.

Eğitim sonunda öğrenciler Antalya'nın fotoğrafladıkları ören yerlerini bir sergide buluşturacak.