Antalya polisinden lise öğrencilerine Çanakkale gezisi

Antalya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, vatandaşları bilinçlendirmek, suçu önlemek, yardıma muhtaç olanlara yardım etmek, çocuk ve gençleri suçtan korumak, özel bireyleri topluma kazandırmak amacıyla yürüttüğü, Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek İçin Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında lise öğrencileri için Çanakkale gezisi düzenledi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri eşliğinde gerçekleştirilen geziye, Antalya Lisesi, Atatürk Anadolu Lisesi, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Baraj Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Fettah Tamince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gülveren Anadolu Lisesi, Karatay Anadolu Lisesi, Toros Anadolu Lisesi Prof. Cevdet Demirkol Anadolu Lisesi ve İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde eğitim gören 80 öğrenci katıldı.

"Tarihi yerler gezildi"

Öğrenciler polis ve rehberler eşliğinde İzmir Efes Antik kenti, Gelibolu Şehitlik, Seyit Onbaşı Anıtı, Ezineli Yahya Çavuş Anıtı, Şahindere Şehitliği, Çanakkale Şehitler Abidesi,57. Alay Şehitliği, Anzak Koyu, Mehmetçiğe Saygı Anıtı, Conkbayırı, Kanlısırt, Nusret Mayın Gemisi, Çimenlik Kalesi, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Truva Atı Heykeli ve Aynalı Çarşısını gezdi.

Gezide polis halk ilişkilerinin gelişmesine destek olmak, milli bağları kuvvetlendirmek, ataların bu topraklar uğruna canları pahasına yaptıklarını bir kez daha yerinde göstermek, vatan, bayrak, aile, devlet bilincinin pekiştirilmesinin amaçlandığı bildirildi.